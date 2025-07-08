連2周創新高！日本單周3353人染百日咳　東京病例最多

▲ 日本百日咳患者一週破3500人，東京病例數最多。（圖／達志／美聯社）

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日本近期百日咳疫情升溫，6月23至29日的一周內，全國新增3353起百日咳病例，連續2周創下歷史新高，並以東京病例數最多。

綜合日媒報導，據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計，上月23到29日一周內，百日咳患者數為3353人，若從都道府縣來看，東京都的病例數最多，有234人，其次是埼玉縣229人，以及神奈川縣163人。

百日咳是一種持續2到3周劇烈咳嗽的傳染病，嬰幼兒感染後可能病情惡化，甚至有死亡風險。報導指出，今年截至目前，日本全國累計百日咳患者數已達3.9萬人，且本季患者數持續增加，已有多起嬰兒病情惡化案例，截至上月底有4名嬰兒死亡。

此外，會使雙頰泛紅的「蘋果病」（傳染性紅斑），一周內全日本每家醫療機構通報的平均患者數為2.13人，雖然較前一周有所減少，但仍維持在高水準。

台灣疾管署2日則指出，截至6月30日，台灣累計35例百日咳確定病例（含7起家庭群聚及1起家庭群聚延伸校園群聚），皆為本土病例，年齡以11-18歲共13例（占37%）為多，其次為6個月（含）以下嬰兒8例（占23%），今年病例數自5月起呈上升趨勢，且累計病例數為近10年同期最高。

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