陸38歲偽娘「紅姐」千人斬成「捉姦名冊」　多人喊：看到男友老公

▲焦男在網上自稱「南京紅姐」。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

南京江寧一名偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅姐）」近日遭指控，約會千名男網友，並以花生油、水果為交換，與1691人發生性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。警方調查指出，該名紅姐真實身分為38歲的焦姓男子。事件爆發後，多名網友更指出，看到自己的男友、老公出現在影片內。

▲焦男將性愛影片放在網路上販售。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，紅姐平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃艷，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。





▲▼目前涉事男子高達1691名。（圖／翻攝 抖音）

紅姐將男網友約至家中進行性行為。部分網友進行到一半時，才發現紅姐為男性，氣得暴打對方一頓；另一部分網友即使發現紅姐為男性，仍抱持著「來都來了」的心態繼續進行下去；還有網友更成為「回頭客」，多次造訪紅姐的住所。過程中，紅姐還堅持讓對方不戴套。

相關影片、照片在各大陸網上瘋傳，不少網友認出「紅姐名冊」中，不僅有網紅、知名健身教練、外國人。還有許多人指出，畫面中有自己的男友、老公、同學、同事。該起事件意外成為「捉姦名冊」，有的年紀僅20出頭歲。

▲▼不少網友指出，看到認識的人。（圖／翻攝 抖音）

一名網友直呼，「我吃瓜都吃到我姊夫頭上了，我真不知道，他在外面工作都在幹啥呢？還給人家帶牛奶，真的很尷尬。」陸網上現稱，該名紅姐應被正名為「紅爺、紅老頭、紅大爺」等。

報導指出，目前焦姓男子已被警方逮捕，案件仍在進行調查中。還有消息指出，焦男恐有性病，若導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。不過警方表示，目前尚無證據，能證實焦男性病的真實性。