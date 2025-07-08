賴清德、談判團隊深夜視訊50分鐘　下令4核心任務爭取合理關稅

▲總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

全球關注的對等關稅議題，美國總統川普今先宣布14國的關稅稅率，但台灣不在這批名單內；而我國行政院副院長鄭麗君、經貿談判總代表楊珍妮政委、國安局長蔡明彥等談判團隊成員，正在美國華府進行協商。對此，總統賴清德昨（7日）深夜，也與團隊進行長達50分鐘的視訊通話，勉勵談判團隊，務必以維護國家、產業利益，維護國民健康、糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

賴清德在昨天深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員數月來投入談判工作的辛勞，也就整體談判情形聽取團隊的報告。

賴清德在視訊中強調，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行談判，也期盼在談判中，尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作。

賴清德也勉勵談判團隊，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

至於昨天這場視訊，郭雅慧表示，歷時約50分鐘，參與這場視訊會議的成員，還有蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵、國安會諮詢委員傅棟成、黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉、總統府辦公室主任陳羿伶等人。華府端則為行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。