27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保！他回應了

▲女子跟男子閃婚，4個月後車禍過世。（圖／翻攝極目新聞）

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大陸山東27歲女子周輝跟河北男子王康平認識13天閃婚，4個月後她車禍過世，消息一出，有網友質疑王康平是為了詐領保險金，而王康平解釋，妻子沒有保險，他在知道她罹癌的情況下，還是決定結婚。

根據《極目新聞》報導，王康平2日在妻子的社群帳號發訃聞，指妻子在上（6）月30日晚間遭遇意外交通事故，經搶救後不治，7月1日在醫院離開了。王康平說，這幾天他看了很多網友都在質疑他詐保。

據悉，其實周輝在去年5月底就患子宮頸癌，王康平指出，「結婚前，妻子如實告知了病情，也坦陳有過一段婚史，但沒有孩子。」今年3月妻子動手術，幾個月來化療20多次。醫師表示，不會復發。

王康平說，今年春節，他跟妻子認識13天後就結婚，他知道妻子罹癌無法生育，他也沒打算有小孩。周輝妹妹指出，「我姊夫人挺好的，在明知道我姊有癌症需要動手術的情況下，他背著爸媽偷偷把戶口本拿出來和我姊登記結婚，就這一點我很佩服他！」

周輝妹妹說，姊姊沒買意外險，去年還沒發現癌症前，買過一個百萬事故險，出事賠5、600萬人民幣（約新台幣2024萬元到2429萬元），但媽媽出車禍後，姊姊就先解掉保險救媽媽，術後姊姊一直在做化療，姊夫賺錢給她看病，本來預計這次療程到2日，因為提前結束，去北京找姊夫，沒想到出車禍，車子也不是姊夫開的，所以網路上的陰謀論根本是無稽之談。

周輝妹妹表示，姊夫表明不要任何補償，但姊姊事故的賠償會給他一部分，姊夫只想帶姊姊的骨灰回河北邯鄲老家，後事也安排好了，請網友們讓逝者安息不要亂猜。

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