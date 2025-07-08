　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保！他回應了

一名27歲女子跟男子閃婚，4個月後車禍過世。（圖／翻攝極目新聞）

▲女子跟男子閃婚，4個月後車禍過世。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸山東27歲女子周輝跟河北男子王康平認識13天閃婚，4個月後她車禍過世，消息一出，有網友質疑王康平是為了詐領保險金，而王康平解釋，妻子沒有保險，他在知道她罹癌的情況下，還是決定結婚。

根據《極目新聞》報導，王康平2日在妻子的社群帳號發訃聞，指妻子在上（6）月30日晚間遭遇意外交通事故，經搶救後不治，7月1日在醫院離開了。王康平說，這幾天他看了很多網友都在質疑他詐保。

據悉，其實周輝在去年5月底就患子宮頸癌，王康平指出，「結婚前，妻子如實告知了病情，也坦陳有過一段婚史，但沒有孩子。」今年3月妻子動手術，幾個月來化療20多次。醫師表示，不會復發。

王康平說，今年春節，他跟妻子認識13天後就結婚，他知道妻子罹癌無法生育，他也沒打算有小孩。周輝妹妹指出，「我姊夫人挺好的，在明知道我姊有癌症需要動手術的情況下，他背著爸媽偷偷把戶口本拿出來和我姊登記結婚，就這一點我很佩服他！」

周輝妹妹說，姊姊沒買意外險，去年還沒發現癌症前，買過一個百萬事故險，出事賠5、600萬人民幣（約新台幣2024萬元到2429萬元），但媽媽出車禍後，姊姊就先解掉保險救媽媽，術後姊姊一直在做化療，姊夫賺錢給她看病，本來預計這次療程到2日，因為提前結束，去北京找姊夫，沒想到出車禍，車子也不是姊夫開的，所以網路上的陰謀論根本是無稽之談。

周輝妹妹表示，姊夫表明不要任何補償，但姊姊事故的賠償會給他一部分，姊夫只想帶姊姊的骨灰回河北邯鄲老家，後事也安排好了，請網友們讓逝者安息不要亂猜。

延伸閱讀
男剛滿18歲「父買房當禮」他開心簽名　10個月後慘變負債6位數被告
聽到放颱風假竟焦慮！她自嘆「長大了」　掀兩派網友論戰：奴性發作
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保！他回應了

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

川普稱將與中方商議「收購TikTok」　陸外交部又再度重申原則

內蒙古景區「觀光飛機墜機」！　才起飛10秒…掉頭垂直落下

唐代用奶油+酥油做冰淇淋！　9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部：反對以關稅脅迫施壓

陸女大生登山失蹤第7天找到了！　疑入「七號樹」恐怖禁區墜崖

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【車子也扛不住】台南10級↑強風！把小貨車吹到「巴庫」

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保！他回應了

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

川普稱將與中方商議「收購TikTok」　陸外交部又再度重申原則

內蒙古景區「觀光飛機墜機」！　才起飛10秒…掉頭垂直落下

唐代用奶油+酥油做冰淇淋！　9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部：反對以關稅脅迫施壓

陸女大生登山失蹤第7天找到了！　疑入「七號樹」恐怖禁區墜崖

想退1470元機票錢！超狂YTR「用1方法」宣布自己死亡　還辦假葬禮

四叉貓被消失30小時「社群全復活」！回歸秒酸爆黑粉：天都不收我

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保！他回應了

颱風狂襲台南電桿路樹整排倒19萬戶停電　台電動員1100人拚復電

《魔物獵人 荒野》玩家當機頻出...官方「優化講座」急取消

法國小鎮遭「蜂襲」！蜂群集體暴走猛攻路人　24人遭螫傷、3人命危

快訊／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅　信件內容曝光

美周記／雅詩蘭黛推出松露精華水、歐瓏烏龍擴香讓你舒心好眠

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

國際火線／恐懼的日常：日本人深層意識裡的生存危機

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

大陸熱門新聞

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保

金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部回應

疑入禁區喪命！　陸女大生失蹤第7天找到了　

「丹娜絲」明二度登陸…浙江將迎暴雨

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

行動電源自燃　陸大廠：停工停產半年

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

起飛10秒！內蒙古景區「觀光飛機墜機」

3年省下40萬！陸工程師「以車為家」

川普稱將與商議收購TikTok　陸外交部再回應

9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

獨家／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」！

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

I’m donut?爆排隊亂象被罵翻！富錦樹發3聲明

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」曝潛規則：Soda也是

無颱風假「青鳥喊獻祭3市長」　鄉民：北檢辦嗎

政院「馬祖王陽明」涉非法兼差20萬交保

更多

最夯影音

更多

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面