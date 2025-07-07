　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

大陸貴州省遵義市一處旅遊打卡景點，近日傳出一名阿姨拍照時不慎落水。（圖／翻攝自微博）

▲ 大陸貴州省遵義市一處旅遊打卡景點，近日傳出一名阿姨拍照時不慎落水。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸貴州省遵義市一處旅遊打卡景點，近日傳出一名阿姨拍照時不慎落水；一名男子見狀下水救人，最後雙雙遇難。據悉，因救人罹難的男子姓楊，今年31歲，不僅是家中獨子，膝下還有兩個孩子，大的才5歲。對此，當地政府證實，楊先生確認遇難，落水阿姨也沒救回來，目前已成立核調組，開展見義勇為申報工作。

《瀟湘晨報》報導，一起下水救人的陳先生透露，事發在7月4日中午，他們一行三人到播州區三合鎮長豐村魚塘大橋下玩，該處是當地的網紅打卡地，不過沒人承包，是個野景區。在遊玩時，他們聽到有人在喊救命，稱有人不慎落水，焦急地詢問路人誰會游泳，三人抬頭看去，發現有位阿姨正在水面掙扎。

陳先生說，楊先生第一時間從水壩下到水裡，因下水太著急，屁股被石頭撞到。陳男和同伴救人心切，沒顧上楊男傷勢，以為他受傷會回到岸上，就趕緊向落水者處游去。陳男和同伴將阿姨拉到岸邊，給她做了一、二十分鐘的心肺復甦，直到救護車抵達，才發現楊男不見了，趕緊報警，無奈他被找到時已死亡，阿姨也不治。

陳先生說，楊男會游泳，水性很好，「當時下水後他跟我們說了屁股撞了一下，我們心想男人撞一下應該沒什麽，而且岸邊水不深，就沒有注意他，救人去了」，事後在其他遊客拍的影片看到，楊男受傷後還是想著救人，跟著他們往落水阿姨處游，中途力竭溺水，只是這時所有人的注意力都在阿姨身上，沒人注意到他。

陳男說，警方撈起楊男後做了屍檢，發現他的屁股和大腿處有傷痕，「早知道是這個結果的話，對吧？寧願他不下去我們兩個去救就行了。」友人透露，楊男是家中獨子，還有兩個孩子，大的才5歲，家裡比較困難。對此，三台鎮政府證實，楊先生確認遇難，落水的阿姨也沒救回來，播州區政法委已經成立了核調組，開展見義勇為申報工作。

延伸閱讀
家暴男土城街頭砍殺妻子、小姨　落網鬆口殺機：不給看小孩
土城家暴男不滿遭保護令趕出門「埋伏砍殺2姊妹」　目擊者還原現場
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

川普稱將與中方商議「收購TikTok」　陸外交部又再度重申原則

內蒙古景區「觀光飛機墜機」！　才起飛10秒…掉頭垂直落下

唐代用奶油+酥油做冰淇淋！　9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部：反對以關稅脅迫施壓

陸女大生登山失蹤第7天找到了！　疑入「七號樹」恐怖禁區墜崖

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

【車子也扛不住】台南10級↑強風！把小貨車吹到「巴庫」

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

川普稱將與中方商議「收購TikTok」　陸外交部又再度重申原則

內蒙古景區「觀光飛機墜機」！　才起飛10秒…掉頭垂直落下

唐代用奶油+酥油做冰淇淋！　9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部：反對以關稅脅迫施壓

陸女大生登山失蹤第7天找到了！　疑入「七號樹」恐怖禁區墜崖

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

《魔物獵人 荒野》玩家當機頻出...官方「優化講座」急取消

法國小鎮遭「蜂襲」！蜂群集體暴走猛攻路人　24人遭螫傷、3人命危

快訊／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅　信件內容曝光

美周記／雅詩蘭黛推出松露精華水、歐瓏烏龍擴香讓你舒心好眠

Waterbomb女神權恩妃再因服裝惹議！「太暴露vs個人自由」兩派戰翻

國際火線／恐懼的日常：日本人深層意識裡的生存危機

存款族注意！新光銀台外幣聯名戶服務喊停　8月生效

入住大巨蛋對面2999元起！國聯飯店快閃優惠開賣　圓山新專案一覽

ENHYPEN朴成訓打錯1英文遭日網出征！　觸及歧視敏感詞澄清：純粹拼錯

【丹娜絲亂流來襲】機長這波操作超穩！全機安全著陸

大陸熱門新聞

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部回應

「丹娜絲」明二度登陸…浙江將迎暴雨

疑入禁區喪命！　陸女大生失蹤第7天找到了　

行動電源自燃　陸大廠：停工停產半年

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

3年省下40萬！陸工程師「以車為家」

起飛10秒！內蒙古景區「觀光飛機墜機」

川普稱將與商議收購TikTok　陸外交部再回應

9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

解剖300人!　「首曝光」日731部隊罪證

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

獨家／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」！

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

I’m donut?爆排隊亂象被罵翻！富錦樹發3聲明

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

無颱風假「青鳥喊獻祭3市長」　鄉民：北檢辦嗎

《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」曝潛規則：Soda也是

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

政院「馬祖王陽明」涉非法兼差20萬交保

更多

最夯影音

更多

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面