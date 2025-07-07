男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

▲ 大陸貴州省遵義市一處旅遊打卡景點，近日傳出一名阿姨拍照時不慎落水。（圖／翻攝自微博）

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大陸貴州省遵義市一處旅遊打卡景點，近日傳出一名阿姨拍照時不慎落水；一名男子見狀下水救人，最後雙雙遇難。據悉，因救人罹難的男子姓楊，今年31歲，不僅是家中獨子，膝下還有兩個孩子，大的才5歲。對此，當地政府證實，楊先生確認遇難，落水阿姨也沒救回來，目前已成立核調組，開展見義勇為申報工作。

《瀟湘晨報》報導，一起下水救人的陳先生透露，事發在7月4日中午，他們一行三人到播州區三合鎮長豐村魚塘大橋下玩，該處是當地的網紅打卡地，不過沒人承包，是個野景區。在遊玩時，他們聽到有人在喊救命，稱有人不慎落水，焦急地詢問路人誰會游泳，三人抬頭看去，發現有位阿姨正在水面掙扎。

陳先生說，楊先生第一時間從水壩下到水裡，因下水太著急，屁股被石頭撞到。陳男和同伴救人心切，沒顧上楊男傷勢，以為他受傷會回到岸上，就趕緊向落水者處游去。陳男和同伴將阿姨拉到岸邊，給她做了一、二十分鐘的心肺復甦，直到救護車抵達，才發現楊男不見了，趕緊報警，無奈他被找到時已死亡，阿姨也不治。

陳先生說，楊男會游泳，水性很好，「當時下水後他跟我們說了屁股撞了一下，我們心想男人撞一下應該沒什麽，而且岸邊水不深，就沒有注意他，救人去了」，事後在其他遊客拍的影片看到，楊男受傷後還是想著救人，跟著他們往落水阿姨處游，中途力竭溺水，只是這時所有人的注意力都在阿姨身上，沒人注意到他。

陳男說，警方撈起楊男後做了屍檢，發現他的屁股和大腿處有傷痕，「早知道是這個結果的話，對吧？寧願他不下去我們兩個去救就行了。」友人透露，楊男是家中獨子，還有兩個孩子，大的才5歲，家裡比較困難。對此，三台鎮政府證實，楊先生確認遇難，落水的阿姨也沒救回來，播州區政法委已經成立了核調組，開展見義勇為申報工作。

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