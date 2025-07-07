鄭運鵬接交通部所屬「台灣世曦」董事長　拚桃機第3航廈完工

▲鄭運鵬接任台灣世曦工程顧問公司董事長。（資料照／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

民進黨前立委、原任中華顧問工程司董事長鄭運鵬今晚在臉書貼文，表示下午奉派接任交通部所屬「台灣世曦工程顧問公司」的董事長，他說：「這裡是比中華顧問工程司更一線的土木工程先鋒。」他表示，接任後第一項要務，就是要協助桃園機場的第三航廈工程，如期如質交給國人和全世界朋友舒適地進出台灣。

台灣世曦發布新聞稿表示，該公司今天召開第6屆董事會第3次臨時會議，會中推派鄭運鵬接任董事長。鄭運鵬首先表達了對前任董事長施義芳及廖總經理的感謝，並特別感謝所有同仁與董監事的協助，「今日世曦的成就不僅是公司內部的努力，政府及各界都能看到世曦在工程界的貢獻。」

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鄭運鵬未來將以精益求精的態度來經營台灣世曦，要以三個原則自我定位：

一、世曦是非國營事業定義的國營公司，無論是中央或地方要求的政策或效率，世曦都必須做到最好，確保服務品質。

二、隨著公司營業規模接近百億，世曦應以上市櫃公司的標準進行公司治理，並更加完善公司的制度架構與管理，為未來的發展奠定堅實的基礎。

三、作為台灣工程顧問界的龍頭，世曦要與公民營的競業公司進行良性競爭，互相成長，並與協力廠商攜手合作，帶領台灣工程顧問業的成長，兼顧品質與效率，以達成理想目標。

