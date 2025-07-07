日男大生「吃大麻餅乾太嗨」從2樓往下跳　頭骨裂開、手骨折

▲日本男大生吃了「大麻餅乾」，嗨到從2樓往下跳。（圖／示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本山梨學院大學摔角校隊的3名男學生上網購買大麻餅乾，其中1人食用後竟出現精神錯亂，從宿舍2樓跳樓，導致頭骨裂開、手腕骨折，被緊急送醫。警方目前已經對此展開調查，校方也對涉事的多名學生做出懲處。

根據《共同社》報導，山梨學院大學指出， 3名摔角校隊的學生在大型網購平台購入該款聲稱具有紓壓療效的餅乾，其中1人5月上旬和另一名同樣隸屬摔角校隊的學生一起食用該餅乾，沒想到提供餅乾的10多歲男學生在3小時後，竟突然從宿舍2樓一躍而下，全身多處受傷。

根據調查，另外2人一起購買餅乾的學生沒有食用，就直接將餅乾丟棄了。

校方在事發後展開調查，並在餅乾中驗出大麻成分「大麻素」，雖然會使人興奮，但是在日本屬於合法。警方調查後也表示，餅乾中並未驗出違法成分。

除此之外，校方在調查同時，也發現摔角校隊內另有多名未成年學生曾經飲酒，違反校規。

對於涉事的4名學生，學校已祭出參賽禁令，並要求多位曾飲酒的學生暫停活動。

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