牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

▲艾琳涉嫌毒害包括前公婆在內等3人，但始終堅稱無辜。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

澳洲50歲婦女艾琳（Erin Patterson）涉嫌在親手烹調的威靈頓牛排（Beef Wellington）摻入毒蘑菇，害死前公婆等3人，今（7）日被陪審團判決4項罪名成立，將在稍晚宣布量刑。

檢方指控，2023年7月，艾琳以「罹患癌症需要建議」為藉口，邀請4名長輩到家中共進午餐，未料4名賓客都被證實，因為吃下「死帽蘑菇」（death cap mushrooms）導致蕈類中毒。

其中，前公公唐恩（Don Patterson）、前婆婆蓋兒（Gail Patterson）不幸喪命，前夫的姑姑希瑟（Heather Wilkinson）也不治身亡，希瑟的丈夫伊恩（Ian Wilkinson）雖然也中毒，但在搶救數周後倖存下來。

事實上，艾琳的前夫賽門（Simon）也有受邀，卻因為身體不適，在前一天臨時表示無法赴約。

#BREAKING ???? Erin Patterson found GUILTY on all charges in the mushroom murder trial, including three counts of murder and one count of attempted murder pic.twitter.com/5Nxl1mns2n — 6 News Australia (@6NewsAU) July 7, 2025

辯方律師曼迪（Colin Mandy）堅稱這是「一場悲劇與悲慘意外」，艾琳從未意圖傷害任何人，因為太過驚慌失措，才會多次向警方撒謊，包括否認自己摘過蘑菇，謊稱家裡沒有食物脫水機等。但檢方指出，艾琳根本就沒有被診斷出癌症。

經過長達11周的審理，陪審團裁定艾琳3項謀殺罪與1項謀殺未遂罪名成立，但她始終堅稱自己是無辜的，把毒菇加入餐點之中純屬意外。