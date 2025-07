牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

▲艾琳涉嫌毒害包括前公婆在內等3人,但始終堅稱無辜。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

澳洲50歲婦女艾琳(Erin Patterson)涉嫌在親手烹調的威靈頓牛排(Beef Wellington)摻入毒蘑菇,害死前公婆等3人,今(7)日被陪審團判決4項罪名成立,將在稍晚宣布量刑。

檢方指控,2023年7月,艾琳以「罹患癌症需要建議」為藉口,邀請4名長輩到家中共進午餐,未料4名賓客都被證實,因為吃下「死帽蘑菇」(death cap mushrooms)導致蕈類中毒。

其中,前公公唐恩(Don Patterson)、前婆婆蓋兒(Gail Patterson)不幸喪命,前夫的姑姑希瑟(Heather Wilkinson)也不治身亡,希瑟的丈夫伊恩(Ian Wilkinson)雖然也中毒,但在搶救數周後倖存下來。

事實上,艾琳的前夫賽門(Simon)也有受邀,卻因為身體不適,在前一天臨時表示無法赴約。

#BREAKING ???? Erin Patterson found GUILTY on all charges in the mushroom murder trial, including three counts of murder and one count of attempted murder pic.twitter.com/5Nxl1mns2n