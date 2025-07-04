台幣狂升值！　許舒博驚曝：每升1毛台壽損失3億

▲台灣人壽董事長許舒博出席湖北武漢台灣周開幕式並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／武漢報導

第19屆湖北武漢台灣周今（4）日開幕，中信金控子公司台灣人壽董事長許舒博公開致辭時談及貿易戰與台幣升值議題，他意外透露，按照台壽目前規模，台幣每升值1毛，就要損失3億台幣，「從33塊到現在的28塊多，就知道上半年的盈餘大概全部被吃光了」。

湖北武漢台灣周開幕式今天上午在武漢舉行，許舒博同時以台壽董事長與商總理事長身分出席活動並致辭。據了解，該場開幕式有近千名嘉賓與會，包括兩岸的政要、銀行界人士、科技業人士、青年等。

許舒博於致辭中表示，台灣和大陸同樣面臨貿易戰，無論是中美關稅、美台關稅，兩岸都受到很大的打擊，尤其是匯率面臨挑戰，「台幣的升值可能比人民幣的升值還要來得快，造成台灣對外貿易很大的障礙跟傷害」。

他接著以台壽為例，「以我公司的規模，台幣升值1毛錢，我的公司就要損失3億台幣，從33塊到現在的28塊多，就知道上半年的盈餘大概全部被吃光了」，所以匯率與關稅都在在影響全世界所有的貿易和企業。

不過許舒博強調，兩岸經貿交流不因為外部因素而中斷，兩岸的供應鏈始終串接在一起，雖然現在兩岸交流有很多阻力，但是他近年兩度參加湖北武漢台灣周，用行動支持兩岸的對話交流，也用行動表示希望兩岸經貿更緊密發展。

▲許舒博開幕式前接受聯訪。（圖／記者陳冠宇攝）

另外，許舒博於開幕式前的媒體聯訪中，談及中信金在大陸發展的展望。他舉例，中信金子公司「仲信國際融資租賃」於武漢設有據點，台壽另於廈門有合資的「君龍人壽保險」，將來希望（中信金的）金融、人壽能夠布局在大陸的每一個地方。

此外，許舒博表示，中信銀在上海、廈門、深圳與香港都有分子行，將來也希望在內陸，如武漢、重慶、成都加大布局，來配合台商對外的整體運作，「我們就用金融來支持產業的發展，這是我們未來的規劃」。

許舒博2023年以中信金董座身分參加湖北武漢台灣周時，曾公開表達希望在武漢設立分行。《東森新媒體ETtoday》今日詢問最新進展時，他回應，銀行部分需要大陸中央部門審批，目前對於設立分行「還是速度有點慢了」。

許舒博續指，「我經常跟他們（指大陸方面）講說，你不能一年只准許我一個地方設（分行），中國太大了，我沒有辦法等那麼久的時間」，他坦言，此議題可能要看大陸的中央監管單位在政策上是不是能大步向前走。

《東森新媒體ETtoday》另詢問，未來台資銀行在大陸有何利基？許舒博指出，許多台商無法直接與大陸銀行進行所謂的貸款貿易（應指貿易融資），因為其信用保證與資產都在台灣，而台資銀行了解台商、知道他們的發展趨勢及實力，考核也可比大陸銀行更完整。因此在台商的布局中，台資銀行可以互相配合。

▼湖北武漢台灣周開幕。（圖／記者陳冠宇攝）