轎車左轉「提前跨越分向線」撞倒8旬婦　駕駛最高罰3萬6

▲陳男開車左轉提早跨越分向限制線，撞到過馬路婦人致傷。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市36歲陳姓男子駕駛營業小客車左轉時未達路口中央，卻提早跨越分向限制線，加上汽車A柱影響視線，未注意到正在過馬路的81歲孫姓婦人，導致車輛直接撞上婦人，孫婦遭碰撞後腦勺著地頭部受創，所幸緊急送醫救治，目前無生命危險。但這也是修法上路後中壢第一起未禮讓行人釀禍，駕駛恐罰3萬6千元。

▲警方對違規的陳男開單告發。（圖／中壢警分局提供）



警方指出，陳男於2日駕駛自小客車沿中壢區精忠二街行駛，準備左轉進入精忠一街時，未達路口中央，就提早跨越分向限制線，此時孫婦正依規定穿越道路，且已進入到路口，陳男未依規定停讓即左轉撞上孫婦，是造成本次事故的主因。

孫婦的兒子接獲通知後也迅速趕抵現場，向警方了解經過，並趕往醫院陪同母親治療與後續處理，警方則在現場跡證蒐集，並調閱事故監視器，釐清肇事責任。警方呼籲駕駛朋友在駕車行經路口、巷弄時，務必減速慢行，特別是遇有行人穿越時，應全面停車禮讓，切勿心存僥倖或因為趕時間就違規搶道，以免釀成無法挽回的憾事。

中壢警察分局分局長林鼎泰表示，行人路權已是當前警方維護交通安全的執法重點之一，依《道路交通管理處罰條例》第44條最新規定，駕駛人若未禮讓行人而導致事故發生，除需負擔民刑事責任外，還將面臨新制加重的罰鍰，金額從新臺幣7,200元起跳，最高可罰至3萬6,000 元，且若情節嚴重，警方也將依職權移送吊扣或吊銷駕照，絕不寬貸。