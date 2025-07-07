丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

▲丹娜絲登陸後快速減弱。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，丹娜絲颱風登陸後減弱很快，包括受中央山脈等地形破壞、海水水溫不利發展，今晨5時從中度颱風變為輕度颱風，預計下午本島可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸上警報。

陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。

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海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署說，丹娜絲周日深夜11時40分左右，從嘉義縣布袋沿岸登陸，今早5時已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今早6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，颱風登陸後受地形破壞影響，不只中央山脈，包括其他地形也會影響，因此減弱很快；且加上颱風位處緯度比較高的海水水溫，比較冷的海水不適合其繼續發展；下午本島可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸警，而晚上可能解除海上警報。

▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

