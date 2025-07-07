　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

（圖／NOAA）

▲丹娜絲登陸後快速減弱。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，丹娜絲颱風登陸後減弱很快，包括受中央山脈等地形破壞、海水水溫不利發展，今晨5時從中度颱風變為輕度颱風，預計下午本島可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸上警報。

陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署說，丹娜絲周日深夜11時40分左右，從嘉義縣布袋沿岸登陸，今早5時已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今早6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，颱風登陸後受地形破壞影響，不只中央山脈，包括其他地形也會影響，因此減弱很快；且加上颱風位處緯度比較高的海水水溫，比較冷的海水不適合其繼續發展；下午本島可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸警，而晚上可能解除海上警報。

（圖／氣象署）

▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全聯先生當導護爸爸！砸車消失2年現況曝光
杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝
丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」
若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效
丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝
丹娜絲「深入南投山區」　最新路徑曝
〈星期五晚上〉奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」

小三通金泉航線今停航　 600名旅客一早湧入機場排補位

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

丹娜絲「深入南投山區」　最新路徑曝

丹娜絲夜襲登陸　台鐵：西部幹線、3支線7日中午前停駛

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

快訊／高鐵宣布：中午前「台中＝左營」全面停駛

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲刷台南風速紀錄　氣象粉專：37歲以下當地人絕沒體驗過

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」

小三通金泉航線今停航　 600名旅客一早湧入機場排補位

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

丹娜絲「深入南投山區」　最新路徑曝

丹娜絲夜襲登陸　台鐵：西部幹線、3支線7日中午前停駛

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

快訊／高鐵宣布：中午前「台中＝左營」全面停駛

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲刷台南風速紀錄　氣象粉專：37歲以下當地人絕沒體驗過

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

快訊／荖濃溪水暴漲！南橫公路河床便道遭沖毀百米　交通中斷

老公不行！　醫師娘找清潔工洩欲

預約辦護照、急領護照遇到颱風假怎麼辦？　外交部領務局給答案

哪些國家收到關稅信？　白宮經濟顧問：看新聞就知道

大谷翔平熄火！登板後隔天累計12支0　道奇慘遭太空人橫掃　

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

惡質調查官濫權辦私案　再爆鹹豬手伸向自家人

7月7日星座運勢／水瓶創造理想財富！　天蠍找回愛情初衷

杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

阿金耐心等主人修海龜布偶　修好後火速開戰逗笑網友

生活熱門新聞

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

全台13縣市、桃園4區停班課　懶人包一覽

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

丹娜絲登陸　7日凌晨風雨最強

高鐵風中停駛！車廂一片黑狂搖畫面曝

丹娜絲北上　19縣市暴風圈侵襲機率破9成

丹娜絲「深入南投山區」　最新路徑曝

快訊／丹娜絲布袋登陸　全台12萬戶停電

更多熱門

相關新聞

快訊／高鐵：中午前「台中＝左營」停駛

快訊／高鐵：中午前「台中＝左營」停駛

受颱風丹娜絲登陸影響，雲嘉南地區昨（6）日深夜風雨持續加劇，高鐵南部路段傳出異物侵入軌道區，更有雜物橫跨電車線。台灣高鐵公司今（7）日凌晨緊急調整營運計畫，宣布中午12時前暫停台中至左營區間列車行駛，同時於南港至台中段維持自由座疏運服務，以兼顧安全與必要運輸需求。

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

快訊／丹娜絲布袋登陸　全台12萬戶停電

快訊／丹娜絲布袋登陸　全台12萬戶停電

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風

讀者迴響

熱門新聞

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

全台13縣市、桃園4區停班課　懶人包一覽

桃園市分區放颱風假　張善政說明

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

丹娜絲登陸　7日凌晨風雨最強

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面