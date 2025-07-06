桃園農漁防颱超前部署　若有風災受損籲主動通報

▲復興區水蜜桃正值果實發育後期至採收期，果農加強枝條固。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「丹娜絲」颱風來襲，桃園市政府農業局啟動防颱應變措施，針對溫帶水蜜桃及高接梨正值果實發育後期至採收期，籲果農宜加強枝條固定，降低枝條受損情形；另有關復興區將於本週末舉辦水蜜桃季活動，要求復興區公所與相關單位，須預先檢視山區道路、邊坡與人流動線安全，加強巡查與應變準備。

市府農業局啟動防颱應變措施，除通知農漁會、產銷班、養殖業等各農漁畜牧場域加強防範。此外，農業局亦於今年5月完成永安漁港北堤胸牆修繕工程，提前於颱風季前夕完工，加強嚴守漁港公共安全及遊客生命安全，同時呼籲民眾颱風期間切勿前往漁港冒險垂釣，為生命安全把關。

關於農漁產部分，農業局長陳冠義提醒，目前水稻正值黃熟期至收獲期，高粱、硬質玉米為抽穗開花期，皆須注意注意排水作業及疏通，避免颱風豪雨積水；溫帶水蜜桃及高接梨正值果實發育後期至採收期，宜加強枝條固定，降低枝條受損情形；高冷蔬菜（甘藍、番茄、番椒、櫛瓜、南瓜），應儘速疏濬田區周圍排灌水設施，避免果實水傷。至於花卉部分，室外盆花及草花等種類應移入室內或加強覆蓋保護，設施內盆花也應加強栽培床架之支撐，以防傾倒。

農業局提醒，後續若有風災受損情形發生，可主動向當地公所通報，地方政府將依農業天然災害查報作業協助農民辦理。