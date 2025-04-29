防汛超前部署！　台南消防第六大隊動員實兵演練

▲台南消防局第六大隊29日於安南區進行「易淹水地區超前部署演練」，結合警義消與民間團體展開實兵檢測。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應極端氣候威脅，台南市消防局第六大隊29日於安南區辦理「易淹水地區超前部署實兵演練」，整合消防、義消、民間救難團體與區公所資源，針對轄內4處易淹水潛勢區模擬汛災應變，強化人力、裝備與指揮動能。

現場不僅簡報淹水潛勢、撤離動線，也實地檢視裝備與走訪弱勢戶，展現市府防汛「超前部署、迅速應變」的行動力。

消防局指出，近年台灣氣候劇烈變遷，強降雨頻繁衝擊低窪地區，為防範颱風季災情擴大，第六大隊提前整合轄區4處重點部署點，逐一進行地理環境、水情變化、弱勢戶位置與收容中心等簡報，並由各單位人員實地走訪，演練裝備部署與災時疏散程序，強化各成員熟稔度，確保第一時間能投入救援、保障民眾安全。

消防局長李明峯表示，此次演練結合多方能量，感謝義消、民間志工與區公所團隊共同參與，不僅驗證裝備完整性，也透過演練建立部門間合作默契，為市民防災安全提供堅實後盾。

台南市長黃偉哲也表示，極端氣候來勢洶洶，唯有「超前部署、未雨綢繆」才能守護家園。他肯定消防局及各單位協力合作，並提醒市民颱風季將至，平時應備妥緊急應變物資，災時更要防範局部強降雨與瞬間強風，提高警覺、確保人身安全。