打擊地面師！花蓮地檢署成立「可疑地籍異動預警通報平台」

▲花蓮地檢署邀集相關單位召開花蓮地區「可疑地籍異動預警通報平臺」聯繫會議。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為有效打擊邇來不斷發生之不動產詐騙（俗稱地面師），花蓮地方檢察署日前邀集花蓮縣政府地政處、花蓮縣政府政風處、花蓮縣警察局、花蓮縣地政士公會及轄內各地政事務所等單位，召開花蓮地區「可疑地籍異動預警通報平臺」聯繫會議，藉此建立跨機關之橫向聯繫機制，以利即時預警通報，攔阻不動產詐騙案件之發生，有效守護民眾財產之安全。

本次會議由陳佳秀檢察長主持，花蓮縣政府地政處林輝雄副處長、花蓮縣政府政風處吳冠儁副處長、花蓮縣警察局刑事警察大隊劉宗仁大隊長、花蓮地政士公會蘇德興理事長等人一同與會，透過各單位提出之專題報告，進一步瞭解土地登記實務、地政士業務及倫理規範，並共同探討花蓮轄內不動產詐騙案件之查緝現況及現行通報機制。

▲陳佳秀檢察長致詞。

本次會議共識除利用既有的橫向通報聯繫機制（即「警察機關與地政機關通報不動產詐騙案件橫向聯繫單」、「花蓮跨機關防制不動產詐騙聯繫LINE群組」），持續加強可疑地籍異動之預警通報外，未來更期待透過地政事務所臨櫃作業關懷民眾提問單之製作，及地政士承接不動產設定登記案件關懷表（檢核表）之填載，全面提高預警通報防堵詐騙之力道，同時配合本次建立之「可疑地籍異動預警通報平臺」，即時通報地檢署或警察局介入及查證，落實公私協力共同防範不動產詐騙案件之發生，進而減少鉅額財產損害。

▲蔡勝浩主任檢察官說明「可疑地籍異動預警通報平臺」相關作業。



陳檢察長於會議中表示，由於不動產詐騙案件層出不窮，造成民眾莫大的財產損害，為有效防範不動產詐騙案件之發生，台灣高等檢察署已要求各地檢署研議相關預警通報制度；地檢署期盼透過今日會議結合地檢署、地政處、警察局及地政士公會等單位，共同建立合作平臺，為打擊詐騙案件盡一份心力，並藉由預警通報平臺發揮防患未然成效，喚起民眾防詐意識覺醒，對於任何有詐騙疑慮或需加強控管之地籍異動案件，均能即時阻斷財產損害，第一時間協助保障民眾不動產財產權，避免因資訊落差而錯失防詐時機。