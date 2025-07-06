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曾月收2.5億、全台70店！「養老乃瀧」為何倒光？　2原因釀悲劇

養老乃瀧。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

▲5、6、7年級生對於養老乃瀧絕對不陌生。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

圖文／CTWANT

知名日本連鎖居酒屋「養老乃瀧」在1980年代進軍台灣，平價的美食受不少老饕喜愛，1996年全盛期，台灣有70家分店，單月營業額2.5億元，但如今倒光，網友也猜想原因。

有網友曾在臉書社團「爆廢公社」發文，「人生第一次在台灣吃日本料理就在這裡，那時不懂還被握壽司的芥末嗆得眼淚直流，可惜現在養老乃瀧都退出台灣吃不到這回憶的味道！是說在台灣有吃過養老乃瀧的年齡肯定超過 40 了！」

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而這幾年也有不少PTT鄉民發文問，許多網友回「土瓶蒸好好喝，時代的眼淚......」、「當時吃到茶碗蒸驚為天人，從沒想過可以吃到這麼好吃的東西」、「當年很潮，廣告也做很大，不知為何突然倒一片」、「真的好吃，到現在還在懷念」、「烤飯糰超讚」、「32歲，吃過天母分店」、「當時小學，人生第一次吃到日料店的地方」。

據悉，養老乃瀧倒光有2原因，一是在全盛時期時，經銷商突然要業務轉移，但過程不順，讓總部經營權頻繁易主，也有加盟糾紛，讓不少加盟店心累，1998年還有加盟店跟討加盟金，承包商跟加盟店要索賠工程預付款等事，養老乃瀧鬧上法庭，讓形象大受影響。

第二，不少日料店在2000年前後陸續進駐台灣，市場競爭逐漸加劇，各式新型態的日式料理店、居酒屋以及吃到飽餐廳等紛紛崛起，讓客源分流，養老乃瀧的經營也步入困境，最終於2000年後關閉所有分店，黯然退出台灣市場，部分加盟店則改名後繼續經營。

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