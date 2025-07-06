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快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

▲▼颱風天氣。（圖／氣象署）

▲丹娜絲最新路徑。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風今加速朝台灣海峽前進，下半天起至明天上午影響最劇烈。中央氣象署上午8時30分更新海上陸上颱風警報，警戒範圍，陸上警戒範圍包括新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖等18縣市應嚴加戒備。

根據氣象署資料，丹娜絲颱風今天上午8時中心位置在北緯21.5度，東經118.1度，即在澎湖的南南西方約280公里之處，以每小時18轉22公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風。

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根據最新資料顯示，丹娜絲颱風中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、談東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

陸上警戒：新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。

海上警戒：東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼警戒縣市。（圖／氣象署）

▲陸警擴大至18縣市。（圖／氣象署）

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣及恆春半島有局部豪雨或大豪雨；上午起屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、澎湖、金門地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率；晚起苗栗至彰化、南投地區及新竹以北山區易有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，颱風及其外圍環流影響，今天至明天清晨彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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