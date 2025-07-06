丹娜絲今日「4最」　最強、最近、風雨最大

▲丹娜絲今日影響最劇。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，丹娜絲颱風今日「4最」，包括最靠近、風雨浪最大、暴風圈半徑最大、強度最強。

林得恩在「林老師氣象站」臉書發文，分析相關颱風資訊：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、今日至周一是丹娜絲颱風「最靠近」台灣的時候

根據評估，丹娜絲颱風今日將從台灣海峽北上，颱風中心通過澎湖群島的機率最高；另外提醒，直接登陸台灣本島的選項仍然存在。

2、今日因丹娜絲颱風帶來的「風雨浪最大」

台灣各地今日整天都會降雨，出現局部性大雨，特別是南部、東部、東南部有陣雨或雷雨，並有局部豪雨或以上等級降雨發生的機率。

台灣各沿海平均風力今日將會陸續增強到7至8級，最大陣風10級，台灣海峽平均風力將增強至10到11級，最大陣風12級，中南部、東南部、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率；今天、周一台灣海峽、東半部海面有3至4米左右浪高。

3、今日颱風「暴風圈半徑最大」

預估丹娜絲颱風7級風暴風半徑，會從原先的100公里增大到120至150公里，影響範圍也會擴大。

4、今日丹娜絲颱風「強度最強」

評估丹娜絲颱風今日近中心最大風速可達每秒30公尺，接近輕度颱風的頂標上限。