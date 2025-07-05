快訊／雨彈升級　12縣市豪大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對12縣市發布豪大雨特報，第4號颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（5）日南投縣、雲林縣、嘉義縣有局部大雨或豪雨，苗栗以南、台東（含蘭嶼、綠島）地區、恆春半島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：05日下午至06日上午

＊豪雨：南投縣、雲林縣、嘉義縣

＊大雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署傍晚5時09分起也持續針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度；其中，雲林縣有災防告警訊息(PWS) 。

大雷雨即時訊息示警區域

台中市 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、沙鹿區、梧棲區、大雅區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區

彰化縣 彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

南投縣 南投市、草屯鎮

雲林縣 虎尾鎮、西螺鎮、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署