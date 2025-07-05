　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部回應對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷案最終裁定案。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸商務部貿易救濟調查局負責人今（5）日就對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷案最終裁定答記者問，說明34家歐盟企業最終裁定豁免反傾銷稅，認為本案終裁採用價格承諾方式既符合中國相關法律法規，也有利於公平競爭市場秩序，歐盟業界同意對適用價格承諾，「再次展現了中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。」

負責人表示，「反傾銷實踐中，如果調查機關接受涉案出口企業作出的價格承諾，即未來出口價格不低於某個水平，這些出口將不會被徵收反傾銷稅。」

負責人也強調，本案歐盟有關行業協會和企業按時提交了價格承諾申請。調查機關依法審查後認為，其中34家企業的申請符合法律要求，決定予以接受。這些企業的產品向中國出口時，只要滿足承諾條件，就不會被徵收反傾銷稅。

另外，調查機關在本案中同意接受價格承諾有什麼具體考慮嗎？負責人指出，「中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施。」調查機關在本案中依法對有關價格承諾申請進行了詳細審查，並充分考慮了國內產業的實際狀況，認為本案終裁採用價格承諾方式符合中國相關法律法規，有利於維護公平競爭市場秩序。

負責人稱，中國國內產業對終裁和價格承諾方式表示支持，歐盟業界對適用價格承諾也表示歡迎。「此外，調查機關在本案中接受價格承諾，也再次展現了中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。」

中國商務部昨天7月4日公告，應國內產業申請，商務部於2024年1月5日發佈公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。商務部嚴格依法依規開展調查，充分保障利害關係方權利，廣泛聽取各方意見，最終基於事實和證據得出肯定性結論，裁定存在傾銷，傾銷幅度為27.7%~34.9%，並於2025年7月4日發佈終裁公告，自7月5日起實施最終反傾銷措施，實施期限5年。

本案中，歐盟有關行業協會和企業在初裁後規定時間內主動提交了價格承諾申請。經審查，對符合中國法律規定的價格承諾，調查機關決定予以接受。這些出口商按照經調查機關同意的承諾條件出口，可不徵收反傾銷稅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
魏如昀突曬住院黑白照！　痛到找魏如萱
快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」
丹娜絲暴風圈擴大！高雄明停班課？　市府曝颱風假關鍵
快訊／雨彈升級　12縣市豪大雨特報
又傳奪命詐騙！女投資551萬沒了　絕望輕生亡
40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴
丹娜絲來襲！全台各地取消活動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

中歐電動車談判　央視：只欠臨門一腳

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

中歐電動車談判　央視：只欠臨門一腳

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

民團批「狼醫查詢平台」建置拖延跳票　衛福部：在找法源依據

726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

徐凱希認不在乎「被網友退追蹤」　霸氣回擊：覺得自己重要嗎？

妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

嘉義縣亞創中心無人機體驗營　展現飛行技術與團隊合作

他曝公司奇葩4福利！眾人一看「想應徵了」搶翻：幸福企業

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

大陸熱門新聞

67歲夫偷吃50歲閨蜜！正宮打官司查出更狠真相　追回19萬元

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢搶救9天仍喪命

台灣漁船海上失動力　陸釣魷船護送拖回

獨家／返陸後首度面對台媒　亞亞：我依然認為台灣百姓善良淳樸

浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人」全責賠錢

超速21215%？他曬出火箭級罰單

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」

不只黃金賣爆了！　白銀漲幅翻身

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係

日本末日預言剩1天！陸網笑：2019年才是末日

獨家／亞亞續打行政訴訟！　控訴被「摧毀人格」：欠我一個公道

甘肅幼兒園集體鉛中毒　孩童掉髮、黑牙齒

陸外長：實力帶不來真正的和平

8月1日開始交關稅！中方向美喊話：望相向而行

更多熱門

相關新聞

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：審慎處理貿易摩擦

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：審慎處理貿易摩擦

中國外交部長王毅出訪法國期間，中國商務部昨4日正式發布對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷調查終裁結果，宣布7月5日起對歐盟白蘭地徵反傾銷稅5年，但包括法國知名干邑白蘭地酒商軒尼詩、馬爹利、人頭馬等在內的34家企業獲豁免，陸官媒《環球時報》今（5）日指出，相較2024年對歐盟祭出39%重稅稅率，「此舉被外界視為中方展現審慎處理貿易摩擦的態度與靈活操作空間。」

美越完成協議！洗產地重課40%關稅 陸：不應針對損害第三方權益

美越完成協議！洗產地重課40%關稅 陸：不應針對損害第三方權益

中歐談話歐盟反武力改變現況　外交部曝意涵

中歐談話歐盟反武力改變現況　外交部曝意涵

川普「大而美法案」7大影響一次看

川普「大而美法案」7大影響一次看

傳歐盟願讓步　給美國課10%關稅但有條件

傳歐盟願讓步　給美國課10%關稅但有條件

關鍵字：

歐盟反傾銷商務部白蘭地稅收

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

即／台中5死命案證人出現！

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面