白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

▲大陸商務部回應對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷案最終裁定案。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸商務部貿易救濟調查局負責人今（5）日就對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷案最終裁定答記者問，說明34家歐盟企業最終裁定豁免反傾銷稅，認為本案終裁採用價格承諾方式既符合中國相關法律法規，也有利於公平競爭市場秩序，歐盟業界同意對適用價格承諾，「再次展現了中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。」

負責人表示，「反傾銷實踐中，如果調查機關接受涉案出口企業作出的價格承諾，即未來出口價格不低於某個水平，這些出口將不會被徵收反傾銷稅。」

負責人也強調，本案歐盟有關行業協會和企業按時提交了價格承諾申請。調查機關依法審查後認為，其中34家企業的申請符合法律要求，決定予以接受。這些企業的產品向中國出口時，只要滿足承諾條件，就不會被徵收反傾銷稅。

另外，調查機關在本案中同意接受價格承諾有什麼具體考慮嗎？負責人指出，「中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施。」調查機關在本案中依法對有關價格承諾申請進行了詳細審查，並充分考慮了國內產業的實際狀況，認為本案終裁採用價格承諾方式符合中國相關法律法規，有利於維護公平競爭市場秩序。

負責人稱，中國國內產業對終裁和價格承諾方式表示支持，歐盟業界對適用價格承諾也表示歡迎。「此外，調查機關在本案中接受價格承諾，也再次展現了中方願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。」

中國商務部昨天7月4日公告，應國內產業申請，商務部於2024年1月5日發佈公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。商務部嚴格依法依規開展調查，充分保障利害關係方權利，廣泛聽取各方意見，最終基於事實和證據得出肯定性結論，裁定存在傾銷，傾銷幅度為27.7%~34.9%，並於2025年7月4日發佈終裁公告，自7月5日起實施最終反傾銷措施，實施期限5年。

本案中，歐盟有關行業協會和企業在初裁後規定時間內主動提交了價格承諾申請。經審查，對符合中國法律規定的價格承諾，調查機關決定予以接受。這些出口商按照經調查機關同意的承諾條件出口，可不徵收反傾銷稅。