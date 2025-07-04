早餐別「一起床就吃」！醫師曝進食黃金時段

▲醫師李思賢提醒，不要一早起床就馬上進食，等到身體稍微穩定後再吃，能保留燃脂時間，也能控制體脂與血糖。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

許多人擔心吃碳水會發胖，但家醫科醫師李思賢指出，真正關鍵不在於吃多少，而是「什麼時間吃」。碳水攝取若選對時間與來源，不僅不易轉化為脂肪，還能提供能量、穩定血糖甚至幫助入眠。吃錯時機則可能導致血糖劇烈波動與脂肪囤積，了解時機與身體狀態，是碳水攝取的致勝關鍵。

清晨醒來時胰島素處於低點，身體正值自然脂肪燃燒階段，加上「黎明現象」會引發暫時性高血糖，若立刻攝取碳水恐放大血糖波動。李思賢建議，早餐稍晚進食，等身體節奏穩定後再吃，既可保留燃脂時間，也有助控制體脂與血糖。

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李思賢說，人體的胰島素敏感度在中午達高峰，這時攝取碳水可有效轉化為能量而非脂肪，相較晚間攝取更有利血糖穩定與控制體重。若早上有運動或活動量大，碳水更易被肌肉利用、反之若久坐少動，建議早餐以蛋白質與健康脂肪為主，減少碳水攝取。

▼人體的胰島素敏感度在中午達到高峰，攝取碳水能有效轉化為能量而非脂肪。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



晚間碳水攝取若適量且提早完成，反而能促進血清素與褪黑激素生成，有助放鬆與入睡。李思賢建議，可選擇低升糖的食物如半顆地瓜或一小份南瓜，並於傍晚5點半至6點前吃完，避免成為宵夜習慣，以免影響代謝與睡眠品質。

傳統觀念認為運動後應馬上補充碳水，但李思賢提醒，運動結束後其實是脂肪燃燒效率最高的時段，若立即進食反而會中斷這段黃金時間，也可能削弱運動對胰島素敏感度的改善。建議延後至少30分鐘進食，讓身體自然完成脂肪氧化。

李思賢提醒，碳水並非絕對敵人，關鍵是掌握食用時間與個人體質差異。可透過血糖與酮體檢測，觀察不同時段的反應，調整飲食方式。搭配運動與選擇天然未精製碳水如糙米、芋頭，碳水也能成為穩定能量與促進健康的重要營養來源。