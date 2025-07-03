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3惡犬追入海！男游泳遭攻擊「大面積咬痕」溺亡　救援畫面曝

 記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄永安區鑽石沙灘今（3）日下午發生驚悚意外！一名76歲蔡姓老翁下水游泳時，竟遭野狗入海追咬，導致驚慌溺水。現場搶救畫面曝光，只見海巡人員全副武裝下水，冒險將失去意識的男子拖回岸邊，岸上則有警消迅速接手實施急救，然而蔡翁送醫後仍宣告不治。

事發在今日下午約3時50分，有民眾急奔永新漁港安檢所報案，稱在鑽石沙灘海域目睹男子遭3隻米克斯流浪狗下水追咬，造成男子驚慌溺水。第一一岸巡隊立即派遣1車4人趕赴現場，並同步通報高雄市警岡山分局永安分駐所與永安消防分隊展開聯合救援。

▲76歲翁游泳突遭野狗追咬，海巡全副武裝拉人上岸仍回天乏術。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲76歲翁游泳突遭野狗追咬，海巡全副武裝拉人上岸仍回天乏術。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

現場畫面顯示，海巡隊員身穿橘色救生裝備、頭戴安全頭盔，手持魚雷浮標與浮水繩，從海中將男子合力拉回岸邊。岸上醫護則立刻協助抬運，實施心肺復甦術（CPR）與AED急救，並迅速送往高雄秀傳醫院。然而，男子全身多處可見咬痕，已無呼吸心跳，最終仍不幸身亡。

▲76歲翁游泳突遭野狗追咬，海巡全副武裝拉人上岸仍回天乏術。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，下水攻擊的犬隻均為流浪狗，疑似誤認男子動作為挑釁或獵物才下水追趕。海巡人員抵達後曾做驅趕動作，狗群則游離離開現場。警方表示，已依規定通報動保處，並報請檢察官相驗釐清死因。

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