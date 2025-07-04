尹錫悅為戒嚴下令「激怒北韓攻擊」涉外患罪　韓檢拿到關鍵錄音檔

▲南韓檢取得關鍵錄音！尹錫悅為戒嚴「曾試圖激怒北韓攻擊」涉外患罪。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓前總統尹錫悅去年12月發布戒嚴，事後被南韓檢方指控涉嫌內亂罪。南韓檢方近日傳出掌握了關鍵錄音檔，內容是尹錫悅宣布戒嚴之前，曾下令軍方派無人機闖入平壤，意圖激起北韓軍隊發動攻擊，認為尹涉嫌外患罪，已要求尹5日到庭接受調查，若尹仍拒不配合，將申請進行強制調查。

根據《東亞日報》報導，負責調查尹錫悅戒嚴事件的南韓特別檢查組近日取得一份關鍵錄音檔，內容是一名軍官透露，一名大人物V要求無人機作戰指揮官派遣無人機闖入平壤，其中V就是尹錫悅。實際上，北韓去年10月確實曾指控南韓用無人機侵犯領空，要求南韓停止這種可能引發戰爭的挑釁行為。

特檢取得的錄音檔中還提到，「聽到北韓發布的敵對言論後，V非常開心，還要求11月要派出更多無人機」。特檢調查後認定，錄音檔是尹錫悅試圖激起北韓攻擊，為宣布戒嚴製造藉口而引發外患的證據，尹錫悅此舉已經涉嫌外患罪。

報導指出，特檢6月28日已傳喚尹錫悅詢問了關於外患罪的相關問題，原本準備6月30日進一步詢問細節，但尹錫悅拒絕出庭。特檢表示，下一次調查庭是7月5日，若尹錫悅仍拒不配合，將申請逮捕令、進行強制調查。