大姊投資黃金遭詐！神秘債主「登門討500萬」　台中五口絕望同亡

記者閔文昱／綜合報導

台中市豐原區驚傳五口命案，一家經營軍用品店的王姓家庭，因債主登門追討高達500萬元債務，陷入絕望，最終夫妻與三名子女全數陳屍自宅。警方進屋後發現炭盆與四封遺書，初步研判一家人因嚴重財務壓力輕生，死亡原因為一氧化碳中毒。鄰居與熟識者得知消息後都相當震驚，並形容他們一家平時和善規矩，沒人料到會走上絕路。

調查發現，悲劇的導火線可能與大女兒遭遇投資詐騙有關，王家於5月起疑涉一場黃金投資陷阱，大女兒透過在豐原開美容院的同學介紹，開始以刷卡購買黃金的方式參與代購，每次刷卡15萬、可獲得數千元佣金。然而對方卻遲未繳清卡費，最終王家帳戶被列為警示戶，反被指控違約，對方要求償還違約金與欠款高達500萬元。

▲債主上門追討500萬，豐原一家五口輕生引發社會震撼。（圖／記者許權毅攝，下同）

王家為償還債務，四處籌錢抵押資產，父親開出四張支票、總額200萬元，房屋也抵押借款約800萬，甚至姐妹倆將汽機車典當僅借得13萬。據議員與當鋪業者透露，還有一名神秘李姓債主登門追債，王家聲稱曾委託對方協助賣房還款，卻在交易過程中失聯，對方懷疑他們沒有償債誠意。

悲劇發生前，王家曾兩度尋求議員協助，自述「全家都被騙了」、「被恐嚇要砸店、砸車」，但之後又稱只是誤會，錯失了報警與法律援助的時機。議員謝志忠坦言，會談時王家不斷接到債主來電，言詞逼迫，懷疑他們面對暴力威脅不敢說出真相，「像被掏空的受害者」。

根據遺書內容與友人轉述，王家不僅遭金錢勒索，還疑似被強迫帶往彰化錢莊簽本票，借款200萬元以高利息償債，但始終無法擺脫債務泥淖。警方目前已查扣死者手機調查資訊，並啟動刑事調查，市議員也提供相關對話紀錄與當事人身分，盼盡速釐清是否涉及詐欺或暴力逼債等犯罪行為。