被爆料「曖昧王建民」美女醫反攻　名醫前夫要賠150萬+登報澄清

▲蕭姓醫師與王姓醫師婚變官司纏訟，王姓醫師曾將蕭女與王建民對話截圖轉交媒體，遭法院認定斷章取義、損害蕭女名譽，判賠150萬元。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南知名醫美界蕭姓女醫師與前夫王姓醫師打離婚官司期間，王控訴前妻與佑名球星王建民互傳曖昧訊息，還將對話截圖提供給媒體，意圖佐證自己所控，卻因此被前妻提告求償，台南地院審理後認定，王男行為已侵害前妻的隱私與名譽權，判處須賠償150萬元精神撫慰金，還要在三大報頭版刊登澄清啟事，全案還可上訴。

判決指出，2023年2月間，王姓醫師控將蕭女手機中與王建民的私人對話內容，以「選擇性截圖」方式轉交媒體報導，引發外界對蕭女與王建民關係的揣測。蕭女主張，這些對話是多年的舊訊息，內容也沒有逾矩之語，前夫卻「掐頭去尾」斷章取義，虛構不實事實，嚴重損害其名譽與隱私，因此提告請求賠償300萬元，並要求登報還清白。

▲醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自王建民、蕭嘉蓉臉書）



王男在法院中辯稱，媒體報導早於他出示對話內容之前，相關內容早已不具隱私性；且他提出對話內容是為了捍衛自己配偶權，屬合理評論，並無故意毀損前妻名譽。然而，法官審酌後認為，私人通訊內容雖與他人無不法內容，但仍屬個人隱私領域，被任意對外揭露已構成侵權。且王男明知法院已認定該段通訊無配偶權侵害事實，仍向媒體再度陳述並影射蕭女與王建民「有曖昧情事」，所辯不可採。

法官認為，王男行為已造成社會評價對蕭女貶損，除判賠150萬元精神撫慰金外，並應負擔費用，三家報紙全國版頭版，以20號黑體字、版面不小於15公分乘5公分篇幅刊登澄清啟事1日，澄清其先前不實影射內容。本案目前仍可上訴。