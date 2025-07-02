防空演習7月登場　劉世芳：桃機等港口列關鍵基礎設施

▲針對今年城鎮韌性演習，內政部長劉世芳指出，桃園機場或其他重要港口列為關鍵基礎設施。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

本次漢光41號演習將結合「2025城鎮韌性演習」，15日至18日採「分區異時」方式實施演練。針對今年城鎮韌性演習，內政部長劉世芳表示，桃園機場或其他重要港口列為關鍵基礎設施，也會在定時、不定時做各種避難演習。以機場來講，演習時有聽到防空避難演習發布，出國不受影響，但入境後請配合機場管制人員到應該避難的場所避難。

為配合「2025城鎮韌性演習」及「國家團結月」系列活動，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，今（2日）起至7月30日止於臺北捷運西門站大廳層（5號出口側廣場）正式展開。行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳親臨開幕儀式，期望本次展覽能夠展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，提升民眾對防空避難設施與應變作法的認識，讓防災意識真正融入日常生活，歡迎民眾踴躍參觀，一起強化自我防護意識，提升即時應變能力，守護社區及家園安全。

劉世芳致詞時表示，防空避難整備除了透過演習強化熟悉度外，更應該要提升全民面對極端情況時，展現集體韌性快速應變的能力，這是你我的日常功課，唯有透過平時備妥避難物資、熟悉避難程序，才能在危急時刻迅速應變、自助互助，攜手守護社區及家園安全。

劉世芳也邀請國人攜手完成「3個一起」，一起下載防災避難APP，也就是警政服務APP及消防防災e點通APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。

內政部表示，本次特展以「防空避難指引」、「防空疏散避難設施分區規劃」及「避難物資整備」三大主題為核心，宣導民眾如何查詢周遭防空疏散避難設施，並具體呈現平時準備與緊急應變的各項措施。展覽內容除靜態展示外，也規劃互動體驗及有獎徵答活動，提升民眾參與感與學習成效，強化全民之全社會防衛韌性意識，落實「防災從日常你我做起」。

劉世芳會前受訪時說，昨日國防部記者會提到，今年7月是國家團結月，除了國防部主導漢光41號演習，內政部和其他相關部會也會配合做城鎮韌性演習，城鎮韌性演習就是以前在民安、萬安演習部分，但這次在全社會防衛韌性委員會，整個7月，全台22縣市有不同程度演習。

劉世芳表示，今日的特展告訴大家，6月底內政部已發布避難指引，供大家參考。至於在哪避難？以都會地區為例，除了警政署盤點出8萬2千個避難設施，其實車站也是避難場所，大台北捷運來講，共有14個民防車站，可容納約25至30萬人左右。

進入避難場所要採取什麼姿勢？劉世芳指出，包括有人受傷或寵物部分，也在特展內和大家講，會有一般程度配備，讓大家了解清楚，藉由演習特展告訴大家準備好了，不管國防或其他民力、民防大隊等，會讓演習更成功。

媒體也問到，賣場或桃園機場設施會有什麼影響？劉世芳說，桃園機場或其他重要港口列為關鍵基礎設施，也會在定時、不定時做各種避難演習。以機場來講，演習時有聽到防空避難演習發布，出國不受影響，但入境後請配合機場管制人員到應該避難的場所避難。

▼「守護之盾－防空避難體驗特展」，今（2日）起至7月30日止於臺北捷運西門站大廳層（5號出口側廣場）正式展開。（圖／記者詹詠淇攝）