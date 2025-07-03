快訊／半小時開庭結束！　王大陸「否認犯罪」...喊被騙360萬

▲▼ 王大陸離開新北地院。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

33歲知名藝人王大陸先前爆出砸錢找「閃兵集團」幫躲兵役，案件曝光後，檢警進一步調查發現案外案，王大陸涉嫌非法查個資。新北地院3日針對個資案開庭，王大陸於下午2時20分左右現身北院，面對媒體鏡頭不發一語，開庭約半小時後，稍早下午3時18分離開新北地院，他見團團記者包圍，依舊不回應任何問題，快步上車離開現場。

而王大陸在開庭時否認犯罪，表示是因閃兵集團陳姓主嫌騙他360萬，才會想要找他，後來才知道陳男有前科，並入監服刑，至於會與幾人拉微信群組是因女友與游翔閔不認識，另外，王大陸認為，將個資告知朋友、傳到群組，並無法讓友人知道陳姓主嫌的資料、也無造成他的損害，強調沒有主觀犯意，最後法官諭知下次開庭將傳喚闕、游與海英幫堂主陳子俊作證。

回顧整起事件，閃兵案曝光後，檢方查出案外案，王大陸因為懷疑陳男收了他360萬卻擺爛，不幫他處理閃兵事宜，尋求富二代好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。劉男為了查詢陳男個資，在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游男。

檢警偵辦後，又追出案外案，發現王的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，因此在王大陸幫助下又找上游，詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債。為此，游又委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過另名陳姓男子「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游回報給王、闕情侶檔，游、陳、陳男的小弟3人日前開庭時均坦承犯行，請求法官改簡式審判程序，並安排調解補償被害人。