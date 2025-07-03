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仙塔律師不貪會過很好！同行曝內幕「年輕律師1原因」選擇走歪路

▲▼▲仙塔律師泳裝照。（圖／擷取自IG／santa.com.tw）

▲仙塔律師。（圖／擷取自IG／santa.com.tw）

記者施怡妏／綜合報導

知名網紅「仙塔律師」李宜諪因涉洩密靈骨塔詐騙集團，以70萬元交保，消息一出引發各界熱議。王至德律師表示，仙塔律師24歲就取得律師資格，實習完就出來開業了，執業還不到3年，業務量超高，靠著美照吸引一波流量，如果不貪的話，其實可以過得很好，畢竟同類型的網紅律師不多。

「法老王」王至德律師在臉書發文，仙塔律師民國111年取得律師資格，至今執業不到3年，實習完不久就開業了，受雇經歷少，甚至可能沒有，等於一路靠自己摸索經營，因此走出與傳統律師不同的路線，「包括主要的案件來源可能是網路或是...詐團。」

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他坦言，律師圈競爭越來越激烈，年輕律師賺不到錢，確實容易受誘惑，走上歪路的也很多，加上近幾年詐團興起，這些資淺律師們如果搭上線，就可以賺進大把鈔票，「定力不夠的，敢冒險的，總不免動了貪念，只能說有一半是情勢逼出來的。」

王至德律師表示，仙塔律師憑藉亮麗外型吸引不少粉絲，「說一開始自己是因為她很專業才看她的IG的，請摸摸自己良心」，若不要太貪、專心經營，其實可以過得很好，「畢竟同類型的網紅律師不多，她應該吃很開」，甚至傳聞案源多到需要轉介給其他律師，讓他這種「一步一腳印」的律師也忍不住羨慕。

不過，對於仙塔律師目前是否涉及違法，法老王也保留看法，強調案件仍在偵查階段，還不能斷言有無犯罪，「就讓子彈再飛一會兒吧」，呼籲外界不要過早定論。

●《東森新媒體ETtoday》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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