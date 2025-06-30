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以色列軍方預告「加強攻勢」直逼市中心！　加薩數萬人急撤

▲▼ 以色列呼籲加薩市居民撤離。（圖／路透）

▲ 以色列呼籲加薩市居民撤離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）29日預告，「軍事行動將升級且加劇」，戰線從加薩市（Gaza City）東部向西延伸至市中心，旨在「摧毀恐怖組織能力」，呼籲居民儘速撤離，使得數萬名巴勒斯坦人倉皇逃離家園。

根據《衛報》，以軍透過社群媒體發布撤離警告，點名加薩市東部多個人口稠密地區居民，應前往南部汗尤尼斯（Khan Younis）馬瓦希區（Al-Mawasi）避難，但當地早已擁擠不堪、資源匱乏。民眾用驢車、自行車、改裝皮卡車等工具載著帳棚和糧食，攜家帶眷逃離，其中許多人在以哈衝突之初從北部撤離，如今再次被迫遷徙。

以色列連日密集空襲、砲擊加薩，造成數百人傷亡。加薩民防單位表示，光是29日當天就有23名巴勒斯坦人死於以軍攻擊，包括至少3名兒童。加薩市東部澤圖恩區（Zeitoun）一戶人家遭到空襲，造成2名孩童喪命。

鄰近的賈巴利亞區（Jabaliya）居民阿拉爾（Ahmed Arar）則透露，家被炸毀之前曾接到一名自稱以軍軍官的電話警告。以軍對此拒絕發表評論，但強調正打擊哈瑪斯軍力。

▲▼ 以色列呼籲加薩市居民撤離。（圖／路透）

▲▼ 大人小孩帶著家當倉皇撤離。（圖／路透）

▲▼ 以色列呼籲加薩市居民撤離。（圖／路透）

加薩戰爭已持續20個月，哈瑪斯2023年10月7日發動突襲，造成1200人喪命並綁架250人，引爆雙方衝突，而以色列的報復性攻勢在加薩至少造成5萬6500人死亡，其中多數為平民。以軍24日宣布戰勝伊朗，並將重心轉向加薩主要前線。

目前加薩仍有約50名人質遭哈瑪斯扣押，其中一半以上據信已經死亡。外界也愈發關切加薩糧食分配問題，過去一個月來有數百名飢餓的巴勒斯坦人前往領取物資途中遇害，人道危機持續加劇。

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