基金會金流曝！林岱樺喊不知師父幫忙方式　後改口：報導屬臆測

▲針對基金會金流向，民進黨立委林岱樺今表示，很多媒體報導都是屬於臆測。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺涉詐助理費，上月遭雄檢起訴，今（3日）有媒體披露，林岱樺曾向大帳房黃麗雪表示，自己要選高雄市長會成立基金會，之後林岱樺成立「林三郎覺教基金會」，而後傳出基金會有數百萬懷疑流向駐泰公使董思齊、監察院長陳菊前辦公室主任洪智坤、3間公關公司。對此，林岱樺回應，「師父用什麼的方式來幫助我，我其實不了解的，但我非常感謝他的幫忙」，不過沒多久又將文字收回，於11時許重新回應喊，政治審判是有罪操弄，不評論司法偵辦案件，但今很多媒體的報導都屬於臆測。

據《菱傳媒》報導，林岱樺2024年2月26日曾傳語音訊息給大帳房黃麗雪表示，「岱樺確定要選高雄市長，第1關就是要通過高雄市長的初選，所以我會成立基金會，基金會現在也會有新的新聘的人員，這個人事的處理岱樺全權委託煌智師父」。而後基金會就有數百萬元懷疑流向駐泰公使董思齊、監察院長陳菊前辦公室主任洪智坤、3間公關公司，包括「品觀點傳媒科技」62萬8601元、「訊偉電信科技」3萬1998元、「拒絕聯考的小子」作者吳祥輝創辦的「凱恩解方」207萬8000元。

對此，林岱樺國會辦公室先是在媒體群透過文字回應，有關偵查中的案件，不方便回應，「師父用什麼的方式來幫助我，我其實不了解的，但我非常感謝他的幫忙」。媒體提到這幾位，確實是她認識的朋友，過去確實也給她很多寶貴的建議。為尊重司法，針對司法偵查中的案件，本人不便評論，也請媒體不要過多臆測。

不過沒多久又將回應收回，並在上午11時22分許重新貼出回應聲明，司法審判是無罪推定，政治審判是有罪操弄。「我現在關心的是，高雄市的發展以及高雄市民的福祉。對於司法偵辦中的案件，我不便評論，今天很多媒體的報導都是屬於臆測。」