　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安誣告案拚翻盤！陳時奮批「抄襲是政治死罪」　大罷免後宣判

記者黃宥寧／台北報導

因為貪污案遭停職的新竹市長高虹安，因博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，提告誹謗卻踢到鐵板，反遭陳提告誣告，一審認定高虹安確實大幅抄襲，卻濫用司法打壓批評，判刑10月。案經雙方上訴，高等法院今（3日）辯論終結，訂於7月31日宣判，時間恰落在高虹安罷免投票（7月26日）之後，備受關注。

今為本案在高院的第3次開庭，雙方進行最終辯論。自訴人陳時奮全程站立發言，強調「本案單純，我就是來和被告直球對決」，直指高虹安的辯詞空洞，刻意避談論文抄襲事實，轉而強調自己並未被指導教授除名，企圖模糊焦點。他批評高與律師團刻意混淆誣告案的法律範疇與學倫審查制度，片面重新定義「抄襲」與「誣告」的構成要件，宛如活在平行時空。

陳時奮指出，高虹安曾被其以「抄襲、剽竊」等詞公開質疑，她卻僅針對「未被除名」等語句提告，顯見提告內容誇大失實，實質目的在於封殺批評。他痛批高若能早日誠實面對論文問題、尊重檢方不起訴處分，就不會造成司法、行政與社會資源的無謂消耗。他更直言，抄襲在歐美政壇是「政治死罪」，濫用訴訟手段者更應加以遏止，請求法院從重量刑，以作為所有政治人物的借鏡。

▲▼高虹安 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲高虹安開庭前、後未接受媒體訪問。（圖／記者黃宥寧攝）

高虹安則由辯護律師提出無罪辯護，主張陳時奮的所有指控都沒有明確證據，且高當時提告誹謗，是依法行使權利。高本人亦站著陳述意見，表示本案對其影響重大，強調自己與美國辛辛那提大學保持聯繫至今年5月，對方並未撤銷其博士學位，證明並無抄襲事實。她重申，對陳時奮的言論並非完全針對「抄襲」內容，而是特定語句與事實不符，提告並非出於惡意，懇請法院秉持無罪推定、明鏡高懸還清白。

雙方完成意見陳述後，審判長當庭諭知辯論終結，並訂於7月31日上午9時30分宣判；宣判時間點落在新竹市罷免投票7月26日之後。

本案回溯至2022年高虹安競選新竹市長期間，陳時奮多次發文批評其博士論文未引註資策會期刊內容，質疑學倫問題。高提告誹謗後，陳時奮被北檢以屬公共評論不起訴處分，陳反擊誣告成立。

台北地院一審指出，高論文「確有大幅抄襲情事」，將她判刑十月，還於判決中指她將司法當成封口工具，浪費公帑與資源，痛批其行為「甚有不該」。高不服判決上訴，今日於高院第三度開庭後完成辯論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台女星淚訴「遭友人下藥」！　私密照外流男星群組
不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行
台中1家5口被錢壓垮！　大女兒二度上當鋪
1家5口亡！空軍女婿悲痛衝回台中　見愛妻最後一面
北市議員財產申報曝！　2人身家破億、1人負債近2億
快訊／熱飆39.2度　15縣市高溫警示
彭振聲沒顧慮了「全部說出來」　苦苓：柯文哲完了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行

1死6傷原因曝！小黃國3撞護欄停內側　休旅車閃不過釀3車追撞

物流工廠清潔人員衝突「安全帽、爪刀」互毆　互控傷害下場曝

高雄美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆傷害等3罪

豐原1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中　殯儀館見愛妻最後一面

台中一家五口被錢壓垮！大女兒疑投資黃金失利　二度上當鋪

高虹安誣告案拚翻盤！陳時奮批「抄襲是政治死罪」　大罷免後宣判

2行人站路邊1步都沒動　駕駛開過去挨罰未禮讓！結局逆轉

騎士遭巨大鐵條砸中慘斷6顆牙　新北捷運工程局「3重點」回應了

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行

1死6傷原因曝！小黃國3撞護欄停內側　休旅車閃不過釀3車追撞

物流工廠清潔人員衝突「安全帽、爪刀」互毆　互控傷害下場曝

高雄美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆傷害等3罪

豐原1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中　殯儀館見愛妻最後一面

台中一家五口被錢壓垮！大女兒疑投資黃金失利　二度上當鋪

高虹安誣告案拚翻盤！陳時奮批「抄襲是政治死罪」　大罷免後宣判

2行人站路邊1步都沒動　駕駛開過去挨罰未禮讓！結局逆轉

騎士遭巨大鐵條砸中慘斷6顆牙　新北捷運工程局「3重點」回應了

最兇乳癌治療曙光！國衛院、清大開發新藥　研究成果登頂尖期刊

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

驚險畫面曝！客機暴雨中降落　機翼「差點撞地」民眾嚇瘋尖叫

Lily辦藝術展挨酸！陳沂問「有資源為何不能用」：會投胎就是本事

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

傳美國解除對中國乙烷出口管制　路透：美中貿易休戰

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

七期「三高三低」優勢浮現　微型商辦交易占72%

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

桃園男才開完庭又偷機車　實習警首日出勤就逮賊

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

社會熱門新聞

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

獨／台中驚傳一家五口命案！

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　40萬保證金被沒收

板橋社區突傳巨響　鄰居探頭驚見「女子墜樓亡」

即／柯文哲押進北院開庭　看到陳佩琪才安心坐下

仙塔律師「舊照」被挖出被酸換頭之術　網論戰

北部女食腦變形蟲亡　業者淚崩不起訴

更多熱門

相關新聞

大罷免唯一被罷免市長！高虹安誣告案二審開庭

大罷免唯一被罷免市長！高虹安誣告案二審開庭

這波大罷免除了有24位立委面臨罷免外，遭停職的新竹市長高虹安，則是唯一一位面臨被罷免的市長，高虹安被控誣告案二審今（3）天再開庭，她一早準時現身高院，身穿白色長袖襯衫、黑色長裙和白色休閒鞋，戴著牛仔帽低調現身，打扮仍維持甜美風格，面對大罷免提問，微笑不答。

正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同意

正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同意

民眾黨「保安隊」進駐新竹　力挺高虹安反惡罷

民眾黨「保安隊」進駐新竹　力挺高虹安反惡罷

柯建銘預言大罷免結果！31席大成功　中成功10-20「不會只6席」

柯建銘預言大罷免結果！31席大成功　中成功10-20「不會只6席」

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

關鍵字：

誣告罪陳時奮高虹安

讀者迴響

熱門新聞

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面