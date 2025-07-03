高虹安誣告案拚翻盤！陳時奮批「抄襲是政治死罪」　大罷免後宣判

記者黃宥寧／台北報導

因為貪污案遭停職的新竹市長高虹安，因博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，提告誹謗卻踢到鐵板，反遭陳提告誣告，一審認定高虹安確實大幅抄襲，卻濫用司法打壓批評，判刑10月。案經雙方上訴，高等法院今（3日）辯論終結，訂於7月31日宣判，時間恰落在高虹安罷免投票（7月26日）之後，備受關注。

今為本案在高院的第3次開庭，雙方進行最終辯論。自訴人陳時奮全程站立發言，強調「本案單純，我就是來和被告直球對決」，直指高虹安的辯詞空洞，刻意避談論文抄襲事實，轉而強調自己並未被指導教授除名，企圖模糊焦點。他批評高與律師團刻意混淆誣告案的法律範疇與學倫審查制度，片面重新定義「抄襲」與「誣告」的構成要件，宛如活在平行時空。

陳時奮指出，高虹安曾被其以「抄襲、剽竊」等詞公開質疑，她卻僅針對「未被除名」等語句提告，顯見提告內容誇大失實，實質目的在於封殺批評。他痛批高若能早日誠實面對論文問題、尊重檢方不起訴處分，就不會造成司法、行政與社會資源的無謂消耗。他更直言，抄襲在歐美政壇是「政治死罪」，濫用訴訟手段者更應加以遏止，請求法院從重量刑，以作為所有政治人物的借鏡。

▲高虹安開庭前、後未接受媒體訪問。（圖／記者黃宥寧攝）

高虹安則由辯護律師提出無罪辯護，主張陳時奮的所有指控都沒有明確證據，且高當時提告誹謗，是依法行使權利。高本人亦站著陳述意見，表示本案對其影響重大，強調自己與美國辛辛那提大學保持聯繫至今年5月，對方並未撤銷其博士學位，證明並無抄襲事實。她重申，對陳時奮的言論並非完全針對「抄襲」內容，而是特定語句與事實不符，提告並非出於惡意，懇請法院秉持無罪推定、明鏡高懸還清白。

雙方完成意見陳述後，審判長當庭諭知辯論終結，並訂於7月31日上午9時30分宣判；宣判時間點落在新竹市罷免投票7月26日之後。

本案回溯至2022年高虹安競選新竹市長期間，陳時奮多次發文批評其博士論文未引註資策會期刊內容，質疑學倫問題。高提告誹謗後，陳時奮被北檢以屬公共評論不起訴處分，陳反擊誣告成立。

台北地院一審指出，高論文「確有大幅抄襲情事」，將她判刑十月，還於判決中指她將司法當成封口工具，浪費公帑與資源，痛批其行為「甚有不該」。高不服判決上訴，今日於高院第三度開庭後完成辯論。