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畢業生的第一題！追夢or穩定？街訪年輕人真心話曝光：比夢想更急的是生存 

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

▲《街訪突即隊》深入探訪社會新鮮人與即將畢業的大學生，聽聽他們的真心話。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

「即將畢業了，你準備好了嗎?」畢業，是結束也是起點，而夢想從來不輕鬆。Cheers氣泡水發起《為將來的旅程，Cheers！換乘人生創意許願賽》鼓勵所有正在努力追夢的年輕人，無論你選擇創業、進修、或踏入職場，只要你敢於表達自己的夢想，就有機會獲得10萬元圓夢金。這項活動不僅為畢業生設立，也開放給25至30歲的社會新鮮人參加。用短影音或創意圖文分享你的人生轉乘點，讓夢想不再是「曾經想過」，而是「現在開始實現」。
《街訪突即隊》深入探訪即將畢業的大學生與社會青年，聽聽他們的真心話，聊聊「夢想與現實」之間的距離，簡單的問題卻勾起每個人心裡不簡單的答案。

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

▲即將畢業的大學生對人生好迷茫。

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

▲準備畢業的大學生，又怕畢業就失業。

對即將畢業的大學生來說，夢想與現實之間的界線總是模糊不清。他們一方面對未來充滿憧憬，另一方面又藏著深深的不安，擔心畢業就失業、搞不清楚自己適合做什麼、希望能找到真正喜歡的工作，卻又怕進公司遇到難相處的同事，這些都是年輕人在興奮之餘，最真實的焦慮心聲。尤其離開學校、脫離家庭支持後，一切生活開銷都得自己扛，讓「獨立」成為一門艱難的學分，但我們也看見夢想依然在這些人心中閃爍，有人說希望能考上獸醫執照、開一間屬於自己的診所，也有人說「我想成為像野原廣志那樣的爸爸」，擁有穩定工作與幸福家庭，還有人立志三十歲達成年薪200萬的目標。

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

▲希望能考上獸醫執照、開一間屬於自己的診所。

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

▲有人立志達成年薪200萬的目標。

已經步入職場的社會新鮮人，夢想沒有消失，只是變得更沉著，他們從大學校園走進辦公室、劇場、醫院、餐廳，成了為生活打拼的你我，「現在做的事，和當初畢業想做的差不多，但難度比想像中更難」、「在做保險業務員之前，我也是很迷茫」，一位追夢三年的年輕演員仍然在拍戲，努力在喜歡的事情上，「我覺得如果不往興趣發展，人生就太無聊了」，離開學校後的現實卻不容易，有各種困難要面對，像是有案子時常常時間塞滿，沒案子時收入難以維持，還有工作中遇到的各種人際關係的眉角問題，生活中的房租、生活費也不輕鬆，即使如此，他們仍選擇咬牙撐過「夢想從來不輕鬆」。

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

▲追夢三年的年輕演員仍努力在喜歡的事情上。

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

▲人生很短，朝著自己的夢想努力，會有自己的一片天。

無論是即將畢業的學生，還是已經踏入職場的年輕人，每個人心中都有屬於自己的夢想。儘管現實的挑戰讓夢想看似遙不可及，但正是這些挑戰成就了他們堅持與成長的力量。

Cheers 氣泡水首度舉辦《為將來的旅程，Cheers！換乘人生創意許願賽》，即日起至 7 月 31 日，誠摯邀請你以短影音或創意圖文，寫下夢想的樣子。 總獎金高達 10 萬元，不只給你勇氣，也提供實現轉乘人生下一站的資源！  

了解更多活動報名資訊：
● 活動官網：https://cheers001.pse.is/7pg748
● 搜尋關鍵字：《Cheers！換乘人生創意許願賽》 
● Facebook 搜尋：Cheers 氣泡水

▲▼畢業生,夢想,心聲。（圖／取自影片）

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