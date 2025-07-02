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最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

▲▼最強高中生Ray直言台灣無聊得像坨屎　「所有人都像NPC」。（圖／翻攝自YouTube／IMPAULSIVE）

▲最強高中生Ray直言台灣無聊得像坨屎，「所有人都像NPC」。（圖／翻攝自YouTube／IMPAULSIVE）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣最強高中生、最強外交官Ray近日現身美國知名網紅 Logan Paul 的訪談節目，當被問及台灣是什麼樣的地方時，他直言「跟屎一樣（That shit's ass）」，因為所有人都像NPC一樣，死氣沉沉。

Ray 2日受邀上Logan Paul的Podcast節目「IMPAULSIVE」，並被稱呼為「台灣隊長（Captain Taiwan）」。不過，當他被問到「台灣是一個怎麼樣的地方？」，他立刻直言「跟屎一樣（That shit's ass.）」。

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Ray解釋，「雖然台灣是我的家鄉，但我得說，大家就像NPC一樣，死氣沉沉。林書豪（Jeremy Lin）現在在那，但也僅此而已，沒什麼特別。」

Paul又問「台灣會被中國侵略嗎？」Ray思考片刻後回答「我不知道，我不懂那些鳥事」。對此，Paul繼續補充，台灣生產了很多晶片，「你說那裡不怎麼樣，但台灣是世界科技的焦點。」

Ray回應，你講的那些東西（晶片）確實很紅，「但對我來說，對年輕人來說，那裡真的沒什麼意思，大家真的就像NPC一樣，真實的NPC。」

至於被問到對美國的看法時，Ray坦言，兩國文化差異非常大，「我第一次剛來到這裡（美國）的時候，我就心想：該死，我一定要住在這裡。」

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