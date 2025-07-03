最強高中生Ray根本沒當兵　消失4個月解密竟在打2K

記者李芸樺、黃美靜／台北報導

台灣最強高中生、最強外交官Ray，2日現身美國知名網紅 Logan Paul 的訪談節目，他還被問到在台灣服兵役的情況，但讓Paul意外的是，Ray根本沒當兵，並透露他消失在網路上的那4個月，外界都以為他去當兵，但他其實都沉迷在玩電玩遊戲NBA 2K，並說他「不需要服兵役」。

淡江高中畢業的Ray過去曾在直播說，不升大學要先去當1年兵，並曾在今年3月26日曬出一張迷彩軍裝的照片，且貼有中華民國國旗臂章，立刻引發國內外網友暴動，以為他去當兵了。但細看之後會發現並非台灣國軍軍裝型式，比較類似生存遊戲服。

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▲「台灣最強高中生」Ray曬出有國旗臂章的迷彩服，引發熱議。（圖／翻攝自IG）

Ray 2日受邀上Logan Paul的Podcast節目「IMPAULSIVE」，並被稱呼為「台灣隊長（Captain Taiwan）」，當被問及台灣是什麼樣的地方時，他直言「跟屎一樣（That shit's ass）」，因為所有人都像NPC一樣死氣沉沉，引發網路正反議論。

其中一段訪談，Paul和Ray聊起戰爭和台灣兵役的話題，被問到是否當過兵時？他第一時間說對，但當主持人追問是義務役嗎？他改口說他沒當過兵，Paul霎時露出驚訝表情，並說他得到的資料都顯示Ray服過義務役。

但Ray補充說，去年11月後他就在網路上消失了四、五個月，當時外界都不知道他去哪了，以為他去當兵，開始擔心他，但他其實一直在打籃球遊戲NBA 2K。

Paul還確認問說：「你打2K打了4個月？」Ray說：「有點沉迷你知道的」當主持人再問「所以你應該是要服兵役？」Ray說沒有沒有「我不需要服兵役」。