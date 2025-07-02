日本「夢幻水龍頭」扭開就能喝可爾必思！　廠商估2026年全面推廣

▲ 日本朝日飲料公司推出「可爾必思水龍頭」，只要扭開出水口就能免費喝。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日本飲料大廠朝日飲料公司（アサヒ飲料株式会社）宣布，7月1日起在三重縣的「HOTEL VISON」展開一項名為「可爾必思水龍頭（カルピスじゃぐち）」的實驗，即透過一台設備讓民眾只要扭開出水口，就能免費喝到現調的冰涼可爾必思。實驗將持續至9月30日，該公司也計畫於2026年起正式推廣全國，盼於2030年達到1000處設施的目標。

《每日新聞》報導，朝日飲料指出，這次的設備將設於三重縣多氣町的複合式度假村VISON（ヴィソン）內，由VISON官方合作飯店「HOTEL VISON」提供給入住旅客作為迎賓飲料使用。這款可爾必思水龍頭安裝在飯店大廳內，任何旅客只要旋轉出水口，即可享用100至150杯冰鎮後的可爾必思，完全免費。

據了解，此裝置內部混合3包1公升的原味濃縮可爾必思與水，可提供最多18公升的飲品。設備內含攪拌與冷卻功能，確保每次供應的可爾必思都維持冰涼新鮮。朝日飲料表示，2024年在飯店進行的初步測試中，所有體驗過的顧客皆認為這項設備富有吸引力，超過95%的受訪者表示，如果未來住宿設施有此設備，他們會更傾向選擇該住宿點。

除了本次與朝日飲料合作的HOTEL VISON，朝日飲料預計還於2025年內在日本境內擴大至10處設施進行實驗，範圍涵蓋其他飯店、溫泉設施等地。公司目標是在2026年起全面推廣，並於2030年達到全國設置1000台的規模，打造全新型態的飲品體驗服務。

朝日飲料強調，可爾必思自1919年問世以來，橫跨世代深受歡迎。這項計畫旨在不僅讓人「喝得美味」，更希望透過共享可爾必思的瞬間，創造有記憶點的體驗與人際交流的價值，讓每個年齡層都能展現笑容，留下溫馨回憶。

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