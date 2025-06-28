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韓國瑜反罷首站抵桃園　籲守護客家女兒呂玉玲

▲韓國瑜反罷首站抵桃園籲守護呂玉玲

▲韓國瑜反罷首站抵桃園，籲守護客家女兒呂玉玲。（圖／呂玉玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

7月26日罷免投票倒數計時，國民黨全力正面迎戰，立法院長韓國瑜安排全台反罷行動，27日抵桃園為立委呂玉玲在湧光里舉辦的政策說明會助講。對於民進黨意圖透過罷免掌握國會多數，韓國瑜表示，大罷免是對台灣民主的重大傷害，呼籲鄉親透過選票告訴世界，台灣的民主不能墮落。

除韓國瑜外，國民黨立委王育敏也為好姊妹站台應援，多名里長也到場力挺，與在場民眾一同高喊「7月26日一定要投不同意罷免」。王育敏強調，呂玉玲認真服務鄉親，過去總計為桃園爭取了1200億的預算，服務鄉親的案件超過20萬件，今天罷團罷免呂玉玲唯一的理由就是輸不起，王育敏痛批，沒有理由的罷免就是不公不義，呼籲有正義感的鄉親都應該站出來，在7月26日堅定反惡罷。

▲韓國瑜反罷首站抵桃園籲守護呂玉玲

▲7月26日罷免投票倒數計時，呂玉玲全力正面迎戰。（圖／呂玉玲服務處提供）

韓國瑜則表示，他在呂玉玲身上看到客家婦女勤勞、認真的特質，在立法院對於能源議題、教育議題都有所著墨，對於桃園地區的建設也非常關注，擔任四屆立委以來，在基層認真服務鄉親，在立法院除了監督預算，也大聲疾呼為平鎮、龍潭爭取預算。

韓國瑜感慨說道，今天立法院三黨不過半是人民的選擇，當立委在地方勤走基層，在立法院大聲發言，卻要面對民進黨發動的大罷免，這對於認真的立委完全不公平，「無疑是一場政治鬥爭」。韓國瑜強調，民主是全民的資產，也是台灣的驕傲，然而大罷免不是進步象徵，而是對台灣民主的重大傷害，呼籲鄉親用選票告訴世界，台灣的民主不能墮落。

呂玉玲表示，這些年就是因為鄉親的託付，他才有力量在中央發聲，完成鄉親對地方的期待，細數政績，平鎮臨時車站在他鍥而不捨的爭取下，終將於2026年5月正式啟用，平鎮作為桃園第三大行政區，未來將成為桃園重要的交通樞紐，他也提到，為了讓鄉親有更好的醫療照顧，桃園市立醫院已經確定落腳南桃園，未來將有24小時的兒童急診服務，可大為改善地方的醫療照護體系，呼籲7月26日一定要投下不同意票。

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