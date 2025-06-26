▲桃園推動「環保標章旅行社」雲晨國際旅行社率先取得。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在永續旅遊逐漸成為全球趨勢下，桃園市環保局積極推動「環保標章旅行社」政策，鼓勵業者從減少一次性用品、規劃低碳路線到導入綠色優惠方案，全方位實踐環保理念。其中，雲晨國際旅行社率先取得環保標章，成為桃園首家獲此認證的旅行社。

雲晨國際旅行社以推廣低碳旅遊、於行程中規劃降低油車使用，鼓勵自備環保餐具、盥洗用品等，並結合綠色採購、生活體驗與生態環境減塑的實際行動，打造具教育性與參與感的綠色行程。此外，更以「從生活落實」為理念，設計出具特色且兼顧永續價值的低碳旅遊路線。

環保局長顏己喨表示，為實現淨零生活目標，桃園市積極整合在地特色景點、環保餐廳與環保標章旅宿，打造完整綠色旅遊鏈。目前桃園已有21家旅宿業者通過環保標章認證，數量為全國第一，顯示桃園在推動低碳觀光方面成效卓著。今年更成功輔導轄內第一家旅行社導入環保標章規格標準，協助業者通過第三方驗證，取得「旅行業」專屬環保標章，為本市綠色旅遊發展立下重要的里程碑。

評核內容涵蓋企業環境管理、綠色採購、節能措施、廢棄物處理及低碳行程規劃等，審查過程嚴格，在全國目前僅有27家旅行社取得此項認證的情況下，桃園的首例代表市府長期推動低碳轉型與永續觀光政策已見成果，亦為後續更多業者參與永續轉型提供示範標竿。