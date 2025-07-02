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暑假來臨回收垃圾爆增3成！花蓮市清潔隊忙翻　籲源頭減量

▲▼暑假來臨，花蓮市資源回收垃圾量爆增，從平日約20噸攀升至25至28噸，激增約3成。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼暑假來臨，花蓮市資源回收垃圾量爆增，從平日約20噸攀升至25至28噸，激增約3成。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假來臨，花蓮市資源回收垃圾量明顯增加，從平日約20噸攀升至25至28噸，激增約三成，造成清潔隊作業負擔加重。花蓮市長魏嘉彥表示，近來在回收中發現混雜一般垃圾，甚至是廚餘的現象，呼籲市民共同配合做好源頭垃圾減量及分類。

▲▼暑假來臨，花蓮市資源回收垃圾量爆增，從平日約20噸攀升至25至28噸，激增約3成。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市清潔隊長吳慶展表示，清潔隊經過分析發現，回收垃圾中夾雜過多一般垃圾，甚至是廚餘的狀況，又因應暑假到來，遊客增多，消暑飲料消費增加，加上網購活動期間大量紙箱包材湧現，回收垃圾量明顯提升，而清潔隊已加派日班人手支援，加速處理回收分選工作。

▲▼暑假來臨，花蓮市資源回收垃圾量爆增，從平日約20噸攀升至25至28噸，激增約3成。（圖／花蓮市公所提供，下同）

清潔隊檢視，發現回收垃圾中夾雜過多一般垃圾，甚至有廚餘的狀況。

吳慶展進一步提醒市民，回收分類務必正確，飲料封膜及吸管屬於一般垃圾，飲料杯內未食用完畢的珍珠及料應倒入廚餘桶內，並清潔乾淨再回收杯子；紙箱包材應拆解、壓平後分類回收；破壞袋或其他難以回收之物品應確實放置一般垃圾，避免混入回收物，影響作業效率。

魏嘉彥再次呼籲，全體市民應共同守護花蓮環境，尤其暑假期間遊客增加，市公所將持續加強宣導垃圾減量及回收分類觀念，期盼市民與遊客一同努力，維持花蓮市的乾淨與美麗。
 

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