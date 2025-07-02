快訊／孫安佐「帶火槍逛信義區」　北檢不起訴

▲孫安佐去年因涉嫌持有槍枝遭檢察官訊問後，由父親孫鵬協助辦理交保。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

孫安佐(改名孫健豪)涉嫌在去年攜帶瓦斯火槍到台北市信義區，還自拍照片上傳網路，遭警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送，檢察官訊後諭令30萬元交保，並將查扣的疑似槍枝及火藥送交化驗，結果無法鑑定是否具有殺傷力，依罪證有疑、唯利被告的法理，台北地檢署2日處分不起訴。孫的經紀人因遭拘捕時毆打警察，被依妨害公務罪起訴。

孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的兒子，2018年留學美國念高中時，告訴同學「要用槍攻擊學校」，美國警方獲報前往寄宿家庭，扣得網路購買的手槍及子彈，孫安佐因觸犯美國恐怖威脅等罪入監238天後遭假釋遣返，又因同件事被士林地檢署起訴未經許可製造手槍未遂罪，但因這條罪名在行為地美國不罰，法院宣示公訴不受理。

2024年6月15日深夜，孫安佐在IG發出現實動態「整裝出發」、「應老闆要求等等去信義夜店酒吧」、「就這樣裝備了」，PO出的自拍照中，疑似握著側背在身上的槍枝，隨後孫安佐與經紀人朱翊銘果真現身信義區，在媒體鏡頭前逛大街，當時警方全程監控。

雖然警方沒發現孫安佐公開展示槍枝，仍報請檢察官指揮偵辦，同年6月19日前往搜索孫安佐與朱翊銘住處，查扣到疑似黑色火藥、瓦斯火槍及匕首，孫安佐被移送台北地檢署接受複訊後，依《槍砲彈藥刀械管制條例》交保30萬元、限制住居並責付父親孫鵬，朱翊銘因在約談過程對值勤警員動手，多加一條妨害公務罪嫌，訊後交保3萬元。