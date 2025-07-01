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菸酒暨商品標示法令宣導　太麻里分區座談強化法治與地方對話

▲菸酒暨商品標示分區宣導太麻里登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲菸酒暨商品標示分區宣導太麻里登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東/台東報導

為提升民眾對菸酒管理與商品標示相關法令的認識，臺東縣政府財政及經濟發展處1日上午10時在太麻里鄉公所2樓會議室舉辦「114年度菸酒、商品標示相關法令宣導及相關業者分區座談會」，並邀請臺東縣衛生局共同進行菸害防制宣導，強化健康觀念與法治意識。

本次座談除邀集在地菸酒零售業者及民眾參與外，亦有多位南迴線議員及太麻里鄉地方民意代表出席，藉由跨部門、跨層級對話，凝聚打擊非法販售與推動法令落實的共識。

臺東縣財經處處長章正文指出，釀酒雖為臺灣原鄉文化傳統之一，但凡製造與販售行為皆須依法辦理相關許可，私釀或未經許可販售者，恐觸犯《菸酒管理法》規定。他也特別提醒，網路平台不得販售任何形式之菸酒產品，並倡導「三不一要」原則：「不使用來路不明、不選購標示不清、不購買低價劣質、要勇於檢舉不法」，以杜絕私劣菸酒流入市面，保障消費者權益與健康安全。

活動中，縣府針對《菸酒管理法》、《商品標示法》重點條文與常見違規態樣進行解說，並透過實際案例解析稽查重點，提升業者對法令的理解與配合度。臺東縣衛生局人員則同步進行健康教育，說明吸菸對身體造成的危害，呼籲民眾遠離非法菸酒，守護自身與家人健康。

臺東縣政府強調，將持續透過分區座談、跨機關合作與社區教育等方式，擴大法令宣導觸及層面，強化民眾辨識違法行為與通報意識，逐步建構安心、合法的在地消費環境。

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