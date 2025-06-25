彰化鑽石地段驚現「超殺法拍地」每坪僅6.4萬　紅磚老宅畫面曝

▲彰化分署將法拍彰化市精華地點台化附近土地。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署喬遷至員林新廳舍後，將於7月1日舉辦首場「123拍賣會」，本次最受矚目的是一筆位於彰化市台化彰化廠周邊的287坪土地，一拍底價僅460萬元，換算每坪只要6.4萬，步行2分鐘即可抵達台塑生醫中山路門市，預計吸引建商與投資人搶標。同場還將拍賣彰化、南投多筆透天厝與土地，民眾可透過通訊或現場投標參與競標。

彰化分署表示，本次拍賣會焦點為台化廠區巷內的鄉村區乙種建築用地，雖有第三人建物坐落且拍定後不點交，但鄰近台塑生醫商圈的地理優勢，加上每坪6.4萬元的親民價格，極具開發潛力。分署強調，義務人僅持有1/4產權（約71坪），投資人需留意後續產權整合事宜。

▲彰化分署將於6月27日搬家。（圖／彰化分署提供）

法拍會當天下午另將拍賣田尾光復路、溪州公平街、秀水三塊巷及二林英才路的透天厝，還有多筆位於彰化市、大城、竹塘、南投草屯、竹山、國姓與仁愛的土地，以及和美的大樓，有興趣的民眾可參閱分署拍賣公告。

彰化分署25年來，長期租用彰化市中山路農會大樓辦公空間，位於員林市員林大道二段102號新址近期已完工，預計6/27至6/30日進行搬遷作業，並暫停對外洽公服務。欲閱覽不動產查封筆錄者，請於明(26日)下午5點前至分署辦理。想買不動產的民眾多加利用通訊投標，於6月30日以前將投標文件寄達「510945員林郵局第 203號信箱」，分署會有專人取件與通知，於7/1日下午2點半至3點亦可至新廳舍 1 樓拍賣室現場投標，下午 3 點進行開標。分署新廳舍電話仍為（04）7269435，如想進一步瞭解拍賣標的或法拍程序，歡迎來電洽詢。

▲彰化分署將搬遷到員林大道。（圖／ETtoday資料照）