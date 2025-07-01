院會唱空城！　吳思瑤：藍委集體翹班救罷免「被罷免剛好」

▲民進黨團幹事長吳思瑤批，藍委翹班救罷免，被罷免剛好。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨團總召傅崐萁近期積極回防花蓮，今（1日）立法院會強碰傅崐萁花蓮造勢，許多藍委都前往站台，僅約10名立委到場開會，包括綠委羅美玲、林月琴、王正旭、吳思瑤、陳培瑜、藍委陳永康、邱鎮軍、葛如鈞、白委黃珊珊、林憶君等人。立法院長韓國瑜更在上午10時許就宣告散會。對此，吳思瑤痛批，今立法院會又唱空城，不開會幹嘛延會到8月底？藍白集體神隱翹班救罷免，被罷免剛好。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午10時召開「不開會幹嘛延會 大翹班救罷免 大撒幣救罷免」記者會，吳思瑤表示，今天立法院會又唱空城，不開會幹嘛延會到8月底？民進黨團一向反對藍白提出的延會主張，為了司法保護傘，為了延會而延會，沒有社會正當性，大撒幣救罷免，再次看到立法院唱空城。

至於藍委去哪？吳思瑤說，傅崐萁現在正在花蓮召開造勢大會，帶一群藍白委，再次聯手當薪水小偷，集體翹班。今天是院會期間，也通過2個重要攸關金融經濟相關的民生議案，但藍白集體神隱翹班救罷免。

吳思瑤也列出4月份以來，被罷免立委不開會質詢排行榜，第一名就是國民黨傅崐萁總召，司法法制委員會4月到現在只質詢2次，質詢率10%，其次依序是內政委員會丁學忠4次、22%，教育委員會林沛祥6次、43%，衛環委員會涂權吉8次、44%，內政委員會黃建賓8次、44%，衛環委員會廖偉翔10次、55%，經濟委員會呂玉玲10次、67%，交通委員會游顥11次、69%。

▼民進黨團列舉被罷藍委不開會、不質詢排行榜。（圖／記者屠惠剛攝）



吳思瑤指出，民進黨這段時間被鎖定惡罷的立委們質詢率高達95%，「我也一度被鎖定惡罷，但沒有缺席任何一次質詢」。如果為了延會而延會，但每天當薪水小偷，這樣延會有什麼意義？被罷免剛好，當一天立委請撞一天鐘，當民代請履行你法定職責。

陳培瑜提到，地方宣傳反罷免活動，對民眾施以小惠、發放小東西，她就要問，有無違法問題？包括傅崐萁、呂玉玲、李彥秀、黃建賓、徐巧芯和萬美玲等，這都是冰山一角，相信越靠近726會越來越急、害怕，送的東西踩在賄選紅線上，呼籲立委該做的事是回來立院上班、回應選民需求。

▼民進黨團列舉藍委大撒幣救罷免送的小物。（圖／記者屠惠剛攝）

陳培瑜以花蓮為例，近期花蓮縣府發放救難包，雖然大家說防衛韌性的重要，但選在罷免時機，花蓮縣長徐榛蔚具名透過里長、鄰長系統發放，甚至在活動現場一邊宣傳反罷免一邊發送救災包，難道沒有賄選嫌疑？且內容物還有來自中國製造的東西，也不知道到台灣後有無相關檢驗，花蓮用人民納稅錢，而非徐榛蔚、傅崐萁的錢，發給大家卻是這樣的品質，請問鄉親可以接受？

▼民進黨團書記長陳培瑜質疑，花蓮救難包內容物有中國製造，且不曉得到台灣後有無經過相關檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）