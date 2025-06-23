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社會 社會焦點 保障人權

台中鬧區毒蟲拒檢！駕BMW橫掃40輛汽機車　逃逸5hrs雲林落網

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名林姓男子為通緝犯，昨晚駕車拒檢，一路衝撞40多輛汽機車。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區昨晚傳出車輛衝撞拒捕，林姓男子為毒品通緝犯，被警方查出駕駛的BMW車籍異常而攔檢，林畏罪逃逸，當街衝撞40多輛汽機車，所幸無人受傷。林隨後棄車逃逸，轉乘其他車輛往雲林，今日凌晨2時許在雲林被捕，依公共危險、妨害公務等罪送辦。

第六警分局指出，22日21時許，市政派出所員警在青海路附近攔檢一輛轎車，該車駕駛林男疑似看到警方車輛後、心虛拒檢逃逸，沿途衝撞40多部汽機車，於黎明路與光明路口又遇到大塞車，林隨即棄車落跑，線上警網加入搜索。

警方調查發現林有往南移動跡象，立即鎖定位置，並驅車前往雲林口湖一帶搜索，今日凌晨2時許將他逮捕歸案，全案將依妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼事發地點在台中市西屯區青海路、黎明路附近。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方強調，執法過程中任何拒檢、逃逸甚至衝撞警察與民眾的行為，皆屬重大公共危險，不僅無法規避責任，更將面臨加重之法律制裁。警方絕不容忍此類挑戰公權力之行徑，將全力查緝、嚴正執法，還給市民安全有序的生活環境。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲林在事發後棄車逃逸，今日凌晨在雲林落網。（圖／記者許權毅翻攝）

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