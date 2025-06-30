原汁原味！7/6來花蓮吉安　傳統原民技藝競賽盛大登場

▲花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所今年創意推出部落原汁原味的〜原住民聯合傳統技藝暨文化活動『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動將於7月6日星期日早上7點30分至下午5點30分，假吉安國小操場熱情登場！號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族原住民族部落、近8百個參賽選手齊力投入競賽，鄉長游淑貞邀請鄉親及觀光旅客共同來看比賽、逛市集、玩技藝，感受部落最具生命力的文化魅力！

游淑貞表示，吉安鄉是族群共融的家園，透過這場活動讓傳統技藝與原民精神被看見、被理解，更讓部落文化世代延續。活動融合競賽、傳統技藝體驗、族藝文化靜態展覽與市集四大特色，從早到晚精彩不間斷。不論是文化愛好者、親子家庭或是旅人，都能在這裡找到與原住民文化共鳴的感動。

活動設有六大傳統技藝競賽，包括撒漁網、彈弓、剝花生、負重接力、拔河與大隊接力，每一項都蘊藏族人生活智慧與原民文化記憶。現場設有體驗區，於開幕後在籃球場區開放撒漁網、彈弓等項目，讓民眾體驗部落技藝的挑戰樂趣。

除競技項目外，現場同步設置原民市集，結合原住民特色工藝、部落美食、農特產品，用文化滋味滿足味蕾與回憶；靜態的族藝文化展覽區也將介紹六大技藝的歷史背景與文化脈絡，讓大小朋友在暢遊之餘，理解這些競賽的由來與部落的智慧。

活動當日上午七點半開放入場，九點半舉行開幕式，預計下午四點進行閉幕暨頒獎典禮。活動多元化同時，也將注入部落傳統舞藝團邀請現場鄉親共舞同歡唱、同享部落美食。

「這不只是傳承部落文化的比賽和吸睛展覽，而是部落為自己、為大家寫下的文化足跡。」鄉長游淑貞誠摯邀請每一位關心原住民族文化的朋友，7月6日走進吉安、同進部落，體驗傳統技藝的原汁原味。

