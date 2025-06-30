　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

原汁原味！7/6來花蓮吉安　傳統原民技藝競賽盛大登場

▲▼花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所今年創意推出部落原汁原味的〜原住民聯合傳統技藝暨文化活動『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動將於7月6日星期日早上7點30分至下午5點30分，假吉安國小操場熱情登場！號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族原住民族部落、近8百個參賽選手齊力投入競賽，鄉長游淑貞邀請鄉親及觀光旅客共同來看比賽、逛市集、玩技藝，感受部落最具生命力的文化魅力！

▲▼花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞表示，吉安鄉是族群共融的家園，透過這場活動讓傳統技藝與原民精神被看見、被理解，更讓部落文化世代延續。活動融合競賽、傳統技藝體驗、族藝文化靜態展覽與市集四大特色，從早到晚精彩不間斷。不論是文化愛好者、親子家庭或是旅人，都能在這裡找到與原住民文化共鳴的感動。

▲▼花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

活動設有六大傳統技藝競賽，包括撒漁網、彈弓、剝花生、負重接力、拔河與大隊接力，每一項都蘊藏族人生活智慧與原民文化記憶。現場設有體驗區，於開幕後在籃球場區開放撒漁網、彈弓等項目，讓民眾體驗部落技藝的挑戰樂趣。

▲▼花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

除競技項目外，現場同步設置原民市集，結合原住民特色工藝、部落美食、農特產品，用文化滋味滿足味蕾與回憶；靜態的族藝文化展覽區也將介紹六大技藝的歷史背景與文化脈絡，讓大小朋友在暢遊之餘，理解這些競賽的由來與部落的智慧。

▲▼花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

活動當日上午七點半開放入場，九點半舉行開幕式，預計下午四點進行閉幕暨頒獎典禮。活動多元化同時，也將注入部落傳統舞藝團邀請現場鄉親共舞同歡唱、同享部落美食。

▲▼花蓮吉安鄉公所號召全鄉19個阿美族、4個太魯閣族部落擧辦『原藝共鳴‧逐鹿吉安』，活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

「這不只是傳承部落文化的比賽和吸睛展覽，而是部落為自己、為大家寫下的文化足跡。」鄉長游淑貞誠摯邀請每一位關心原住民族文化的朋友，7月6日走進吉安、同進部落，體驗傳統技藝的原汁原味。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」
快訊／黑貓物流車上「垃圾塞滿」照片曝光
快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」　駕駛搶救無效宣告死亡
9刀刺死新創夥伴　雲云董座認罪：無期徒刑也接受
快訊／臉書遭數發部重罰1500萬　Meta回應了
曾入選未來之星！　味全龍探花相中「唯一旅外」黃暐傑
快訊／資深黑貓女捅死男同事　冷回「4個字」遭移送建請聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣縣長獎頒獎典禮　448名學子獲殊榮

嘉義縣環保行動引領海洋保護潮流　全面監測水質

放暑假首日！　統領廣場專寵學生迎賓儀式超窩心

熱鬧！嘉義縣環保志工群英會環保熱情滿溢

中興員工消費合作社年度送暖　贈弱勢團體百萬兌換券和商品

視聽無礙！皇家扶輪社捐嘉義縣27台視聽力檢測儀器

泌尿微創權威吳俊德接基隆長庚院長　孫啟欽升副院長添眼科戰力

垃圾不落地！　新埤夜市環保成績亮眼

桃園13區基層座談會7/1起跑　首場八德區登場

桃園勞工學苑在職課程多元實用　歡迎報名

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

嘉義縣縣長獎頒獎典禮　448名學子獲殊榮

嘉義縣環保行動引領海洋保護潮流　全面監測水質

放暑假首日！　統領廣場專寵學生迎賓儀式超窩心

熱鬧！嘉義縣環保志工群英會環保熱情滿溢

中興員工消費合作社年度送暖　贈弱勢團體百萬兌換券和商品

視聽無礙！皇家扶輪社捐嘉義縣27台視聽力檢測儀器

泌尿微創權威吳俊德接基隆長庚院長　孫啟欽升副院長添眼科戰力

垃圾不落地！　新埤夜市環保成績亮眼

桃園13區基層座談會7/1起跑　首場八德區登場

桃園勞工學苑在職課程多元實用　歡迎報名

兄弟首輪蔡琞傑目標三年升一軍！高速公路感受象迷震撼力

網美仙塔律師被逮　李怡貞驚：最近太多年輕律師被詐團吸收了吧

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

連晨翔當爸認了戲路會改變！　喊話劉品言「尊重另一半」高調放閃

新店罷團爆內部紛爭「切割領銜人」吳柏瑋：信任已蕩然無存

台鋼測試獲洪總提點　韋宏亮狀元瞬間「心跳很快」下半季他可以！

Hyundai N部門不放棄燃油車！將推油電、增程版動力擴大陣容

快訊／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　同事互動內幕曝

近雙捷預定地！台中太平「首座社宅」動土　4年後完工

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

地方熱門新聞

日台專家直播　拆解龍樹諒地震預言

即／高雄廟會濺血　2人中刀、1人爆頭

快訊／台南科技廠房起火　藏氰化物、王水

新住民同樂會多元文化美食展熱鬧登場異國料理、才藝接力上陣

台南×仙台20週年黃偉哲赴日參與締盟紀念儀式贈蘭花深化情誼

興濟宮乞虎活動圓滿落幕七連杯小一童成最強虎緣王

桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

10元便當嬤公祭　許效舜到場致意

雲林推「濁水溪堤南側聯絡道」　強化四鄉鎮產業動脈

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

福容桃園慶18載　身分證有1、8住房享半價

虎爺聖誕香火鼎盛捐血送「虎力五保庇」小神衣

國道1號麻豆段晚間驚傳8車連環追撞6人受傷送醫

更多熱門

相關新聞

部落長者體能趣味競賽登場　運動加AR掀活力風潮

部落長者體能趣味競賽登場　運動加AR掀活力風潮

為促進原住民長者身心健康，台東縣政府與國立台東大學攜手合作，12日於台東縣立體育館舉辦第二屆「部老原動力」體適能趣味競賽。活動現場聚集超過500名長者與照服員，場面熱鬧溫馨，展現出長者們旺盛的生命力與團隊精神。

花蓮換屋剛需強　在地：新屋價格不墜、中古最多修正1成

花蓮換屋剛需強　在地：新屋價格不墜、中古最多修正1成

屏東巧克力節3優勝者誕生

屏東巧克力節3優勝者誕生

2025桃園「閩南文化節」6月盛大開跑

2025桃園「閩南文化節」6月盛大開跑

花蓮建商捲款落跑　「綠野仙蹤」整棟2.6億流標

花蓮建商捲款落跑　「綠野仙蹤」整棟2.6億流標

關鍵字：

原汁原味吉安傳統原民技藝競賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

黑貓送貨員妻淚曝「剛全家出國玩回來」：第1次也是最後1次

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面