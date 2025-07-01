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快訊／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

記者吳奕靖、吳世龍、黃資真／高雄報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)上午準備開庭時，接到至親噩耗的電話後突然情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」稍早警方證實，目前人在高雄的彭振聲妻子在今早9點01分輕生，確定已經死亡。

▲▼台北市前市長柯文哲任內的副市長彭振聲，因涉京華城案，今（15日）到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市前副市長彭振聲妻子輕生亡。（圖／記者黃哲民攝）

警方表示，72歲謝姓女子倒臥大樓中庭，救護人員到場時女子四肢骨折，明顯死亡未送醫，初步調查無外力介入，現場也未留有遺書。

去年京華城一案爆發後，彭振聲的妻子謝夏蕎也曾被以證人身分約談，結束後被請回、不發一語。彭振聲則是在羈押4個月後，考量在偵查中選擇認罪，裁定500萬交保，也是第一位交保的被告，而後被檢方起訴求刑3年。

▲▼快訊／台北市前副市長彭振聲妻子被請回　一言不發離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市前副市長彭振聲妻子被請回，一言不發離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

然而，台北地院今(1日)召開程序準備庭，將勘驗柯文哲、沈慶京方聲請的彭振聲偵訊錄音，彭今天也到庭說明，未料彭振聲突然放聲哭吼，淒厲的哭聲響徹北院，媒體在庭外都能聽見哭聲。

彭不斷哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」彭不斷哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」

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