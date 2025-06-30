身分證有3個7整桌67折！板橋Buffet優惠「中1個也有87折」

▲悅．市集夏日優惠，身分證中1個7，整桌87折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供，下同）

記者黃士原／台北報導

搶攻夏季餐飲商機，台北新板希爾頓酒店即日起推出系列優惠，「悅．市集」全日自助餐廳除了推出「地中海美食之旅」主題菜色，身分證對中3個「7」，整桌最高享67折優惠。

主打異國美饌的「悅．市集」全日自助餐廳，即日起至8月31日推出夏季限定「地中海美食之旅」主題料理，菜色涵蓋地中海代表性前菜「中東鷹嘴豆泥佐皮塔口袋餅」、融合摩洛哥香料的主菜「爐烤香料豬肋排」、帶有辛香風味與微甜果香的「土耳其慢燉羊膝佐杏桃」以及「地中海北非小麥沙拉」等多道特色料理。

▲「青雅」中餐廳推出「謝師宴港點吃到飽專案」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

悅．市集也在活動期間祭出優惠，凡雙人以上同行用餐，任一賓客身分證號碼對中1個「7」享87折，對中2個77折，對中3個以上可享整桌67折。餐廳也加碼，年滿55歲以上平日午餐6折優惠，延長至8月31日。

針對暑假畢業季，「青雅」中餐廳推出「謝師宴港點吃到飽專案」，提供8種現點現做港點無限享用，及桌邊現切主餐、沙拉吧等豐富美饌，30人以上預訂即成團，每人餐價1280元起。

▲憑有效學生證與今年度准考證吃敘日全日餐廳最低66折。（圖／六福萬怡提供）

另外，迎接7月學生暑假，敘日也推出「學生FUN暑假，考生齊應援！」優惠活動，整個7月憑有效學生證與今年度准考證，平日午晚餐特價999元，假日午晚餐1299元，相當於最低66折。下午茶也有優惠，訂位時說出通關密語「來去敘日FUN暑假！」，即可享有2人同行、第2位半價並免服務費。

7月5日為世界比基尼日，當日凡穿著比基尼到豐FOOD用餐，即享全餐期免費。此外，7、8月的平日時段，穿著比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲，即享4人同行1人免費，另外再送夏日派對桶飲品。