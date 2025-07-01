　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「地表最強小三」逆襲嫁貝佐斯　李怡貞：妳還在埋怨什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與前電視主播桑切斯（Lauren Sánchez），6月27日在義大利威尼斯舉行夢幻婚禮，引發各界關注。律師李怡貞表示，桑切斯堪稱是地表最強小三代表，雖然當小三很沒道德，但她「不靠北前夫，離婚就再結婚，而且越嫁越好」，對自己自信、自律，對生命和伴侶也充滿熱情，41歲時還考取了直升機執照，然後在55歲時嫁給前世界首富，「妳還在埋怨自己或是前夫什麼呢？」

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲李怡貞覺得貝佐斯（左）與桑切斯（右）在一起時，笑容是幸福的。（圖／達志影像／美聯社）

李怡貞日前在臉書「女人大律師李怡貞」發文分享自己對桑切斯的看法並表示，桑切斯堪稱是地表最強小三代表，結了3次婚、擁有3名孩子，2011年她41歲考取了直升機執照，2016年她46歲創立航空攝影公司（Black Ops Aviation），2020年她認識貝佐斯之後，又創立製作團隊Chasing Shadows，今年2月她還去參加太空旅行，平安返回地球時，貝佐斯前去迎接，她開心抱著貝佐斯說，「我就要結婚了，不回地球就太可惜了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞提到，桑切斯或許不是人們心目中典型的美女，她的面貌有明顯的整型痕跡，腿部線條也因為積極健身而變得健壯，但仔細探究就會發現，「女人的魅力真的不是只有靠外貌而已」，她總是充滿笑容和活力，而且全身散發一種「老娘超強，沒有要被任何人掌握」的氣質，連美國前總統柯林頓被她訪問時，都顯得有些害羞。

李怡貞說，桑切斯來自新墨西哥州一個窮困家庭，但她一路走來不抱怨、不妥協，最重要的不願意服輸，「不靠北前夫，離婚就再結婚，而且越嫁越好」，從未把自己的幸福寄託在男人身上，並讓自己保持優秀，婚姻不行該斷就斷，從不浪費自己的生命自怨自艾，這種頑強的生命力及堅毅的內核，其實也是很多成功男性慕強的特質。

李怡貞認為，貝佐斯被桑切斯帶著運動健身、改變穿搭，他雖然經歷過空難，卻還是願意搭乘桑切斯駕駛的飛機，從兩人的照片中可以看出，他的笑容是幸福洋溢的，「跟班艾佛列克在翹臀珍身邊的的眼神空洞，非常不一樣」；此外，桑切斯也會花時間與貝佐斯的子女建立關係，正是因為這種溫暖與包容，讓貝佐斯有家的歸屬感。

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）25日抵達義大利威尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲李怡貞認為，桑切斯對自己很有自信，對伴侶也充滿熱情。（圖／達志影像／美聯社）

李怡貞表示，桑切斯不管是婚姻或職涯都充滿爭議，但她總是自信果敢，把爭議當成跳板，她也沒有受到自己的年齡拘束，穿搭很年輕、大方秀身材，只是2018年就當小三很沒道德，當時她選擇低調不回應，直到雙方婚姻關係結束，她才高調現身，貝佐斯也願意為了她付出高額財產分配（380億美金大概是1兆2億多台幣）的代價結束婚姻。

李怡貞直言，撇除當小三這件事，桑切斯仍有值得學習的地方，例如她對自己總是自信又自律、對生命與伴侶充滿熱情，能給予高度的情緒價值，「最後，請活久一點，一個女人活到55歲都可以嫁給（前）世界首富了，妳還在埋怨自己或是前夫什麼呢？」

文章公開之後掀起網友正反意見留言評論，一派人認同桑切斯確實有能力，「她挺有腦的啊，事業也好，還學飛行，撇除小三這事情，這女人不簡單」、「身體健康，活到最後，才是最重要的」、「感覺這種個性跟態度國外比較看得到，台灣好像比較少」；不過，也有部分網友直言無法認同，「這樣的有錢，讓我覺得錢很臭」。

對此，李怡貞也在留言區再次強調，發表這篇文章不代表她推崇小三，只是「對比在螢幕上靠北前夫、前婆家的底層網紅，你們就可以看到女人可以選擇把自己活得自信自在，白富美還是蛇吞象的黑窮癟的巨大差距，此風不可長。」

我其實一直在想要不要寫這個女人 Lauren Sánchez...

女人大律師李怡貞發佈於 2025年6月29日 星期日
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／彭振聲妻子高雄住處輕生亡　遺體送往殯儀館
快訊／妻昨晚還在台北…今輕生亡！彭振聲「暫解除限制住居」回高
快訊／妻子輕生亡徹底崩潰！　彭振聲表情凝重步出北院
老婆輕生　彭振聲庭外崩潰痛哭！一排網友怒吼：司法已死
快訊／「妻輕生亡」彭振聲崩潰！　緊急向法院請假趕回高雄
快訊／妻子驟逝！彭振聲崩潰痛哭　北院派救護人員待命
快訊／彭振聲妻子輕生　當場死亡
黑貓女入監首夜狀況曝　「獨睡一房」面露緊張
快訊／突接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰大哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆輕生　彭振聲崩潰痛哭「檢察官要我的命」！一排網友怒吼

計畫10月旅遊「澎湖or日韓？」一票選後者：住宿變貴CP值還是高

10年前曾談1委託「開蠻高價錢」　林智群拒絕了：第一次最重要

偽造車牌「重罰7.2萬元」擬7/15上路　肇事致死可沒入車輛

呂秋遠復活？沉寂半月「發米苔目文暖道別」　網酸：受精卵沒感情

「地表最強小三」逆襲嫁貝佐斯　李怡貞：妳還在埋怨什麼？

7月到！　4生肖得防災

線上換護照放寬！7月新制一次看　家貓可不打狂犬疫苗

診所「一票媽媽臉色不太好」　醫問原因秒懂

最新模擬路徑！　雙颱可能生成時間曝

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

老婆輕生　彭振聲崩潰痛哭「檢察官要我的命」！一排網友怒吼

計畫10月旅遊「澎湖or日韓？」一票選後者：住宿變貴CP值還是高

10年前曾談1委託「開蠻高價錢」　林智群拒絕了：第一次最重要

偽造車牌「重罰7.2萬元」擬7/15上路　肇事致死可沒入車輛

呂秋遠復活？沉寂半月「發米苔目文暖道別」　網酸：受精卵沒感情

「地表最強小三」逆襲嫁貝佐斯　李怡貞：妳還在埋怨什麼？

7月到！　4生肖得防災

線上換護照放寬！7月新制一次看　家貓可不打狂犬疫苗

診所「一票媽媽臉色不太好」　醫問原因秒懂

最新模擬路徑！　雙颱可能生成時間曝

愛莉莎莎被惡整！返台飛機餐「根本沒點過」一看崩潰：差點哭出來

快訊／彭振聲妻子高雄住處輕生亡　遺體送往殯儀館

成大人力潛艇隊首赴美參賽創隊史新速！　3.24節破最快紀錄

高雄然一酒店今起開放訂房、8月開幕　入住再送Happy Hour

鐮刀砍妻、兒女打到失聰　法官判3兄妹免扶養「渣父」

快訊／妻昨晚還在台北…今輕生亡！彭振聲「暫解除限制住居」回高雄

中共成立104年！陸央媒釋習近平語錄　勉勵黨員領略信仰高度

關稅衝擊！亞馬遜「中國製造商品」變貴了　這些商品漲最多

KID夫妻「起床儀式」太恩愛！甜喊Rita：這樣也很幸福

快訊／妻子輕生亡徹底崩潰！　彭振聲表情凝重步出北院

羅志祥假裝斷線超幼稚

生活熱門新聞

雞頭示警「點過泰國Claire」要檢查　大批網朝聖

仙塔律師FB、IG被灌爆　吸1.3萬人洗版

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

超巨幽浮雲震撼台北人　天文館笑回

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

美女部落客離世　家屬證實了

不停讓行人新制　交通部遭兩派網友罵爆

今年閏六月19年1次！民間傳「鬼月好兄弟會更兇」　命理師揭真相

即／02:32台灣東部海域規模4.1地震　最大震度3級

最新模擬路徑！　雙颱可能生成時間曝

疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」

LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

營養師示警2危險食物　其中一樣你我天天吃

更多熱門

相關新聞

別拿命賠渣男！女律師：他可以去葬禮演深情

別拿命賠渣男！女律師：他可以去葬禮演深情

近日喜劇人賀瓏的感情狀態引發爭議，知名網紅律師李怡貞就在粉專霸氣又真誠的喊話，希望女孩們遇到渣男，特別是「長年純情男突然黑化成渣男」，千萬不要走上絕路，「女子報仇十年不晚，而且現在現世報都來得很快很快」，要是無聲無息的走了，完全爽到渣男，話題引發討論。

李怡貞抓包「老公曖昧女員工」深夜陪聊！

李怡貞抓包「老公曖昧女員工」深夜陪聊！

李怡貞被酸民攻擊外貌回嗆

李怡貞被酸民攻擊外貌回嗆

為了「抓錯字」打官司　陳沂、李怡貞出庭互槓

為了「抓錯字」打官司　陳沂、李怡貞出庭互槓

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

關鍵字：

李怡貞

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

即／北投旅館傳出火警！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

雞頭示警「點過泰國Claire」要檢查　大批網朝聖

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面