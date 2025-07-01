「地表最強小三」逆襲嫁貝佐斯　李怡貞：妳還在埋怨什麼？

記者黃翊婷／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與前電視主播桑切斯（Lauren Sánchez），6月27日在義大利威尼斯舉行夢幻婚禮，引發各界關注。律師李怡貞表示，桑切斯堪稱是地表最強小三代表，雖然當小三很沒道德，但她「不靠北前夫，離婚就再結婚，而且越嫁越好」，對自己自信、自律，對生命和伴侶也充滿熱情，41歲時還考取了直升機執照，然後在55歲時嫁給前世界首富，「妳還在埋怨自己或是前夫什麼呢？」

▲李怡貞覺得貝佐斯（左）與桑切斯（右）在一起時，笑容是幸福的。（圖／達志影像／美聯社）

李怡貞日前在臉書「女人大律師李怡貞」發文分享自己對桑切斯的看法並表示，桑切斯堪稱是地表最強小三代表，結了3次婚、擁有3名孩子，2011年她41歲考取了直升機執照，2016年她46歲創立航空攝影公司（Black Ops Aviation），2020年她認識貝佐斯之後，又創立製作團隊Chasing Shadows，今年2月她還去參加太空旅行，平安返回地球時，貝佐斯前去迎接，她開心抱著貝佐斯說，「我就要結婚了，不回地球就太可惜了」。

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李怡貞提到，桑切斯或許不是人們心目中典型的美女，她的面貌有明顯的整型痕跡，腿部線條也因為積極健身而變得健壯，但仔細探究就會發現，「女人的魅力真的不是只有靠外貌而已」，她總是充滿笑容和活力，而且全身散發一種「老娘超強，沒有要被任何人掌握」的氣質，連美國前總統柯林頓被她訪問時，都顯得有些害羞。

李怡貞說，桑切斯來自新墨西哥州一個窮困家庭，但她一路走來不抱怨、不妥協，最重要的不願意服輸，「不靠北前夫，離婚就再結婚，而且越嫁越好」，從未把自己的幸福寄託在男人身上，並讓自己保持優秀，婚姻不行該斷就斷，從不浪費自己的生命自怨自艾，這種頑強的生命力及堅毅的內核，其實也是很多成功男性慕強的特質。

李怡貞認為，貝佐斯被桑切斯帶著運動健身、改變穿搭，他雖然經歷過空難，卻還是願意搭乘桑切斯駕駛的飛機，從兩人的照片中可以看出，他的笑容是幸福洋溢的，「跟班艾佛列克在翹臀珍身邊的的眼神空洞，非常不一樣」；此外，桑切斯也會花時間與貝佐斯的子女建立關係，正是因為這種溫暖與包容，讓貝佐斯有家的歸屬感。

▲李怡貞認為，桑切斯對自己很有自信，對伴侶也充滿熱情。（圖／達志影像／美聯社）

李怡貞表示，桑切斯不管是婚姻或職涯都充滿爭議，但她總是自信果敢，把爭議當成跳板，她也沒有受到自己的年齡拘束，穿搭很年輕、大方秀身材，只是2018年就當小三很沒道德，當時她選擇低調不回應，直到雙方婚姻關係結束，她才高調現身，貝佐斯也願意為了她付出高額財產分配（380億美金大概是1兆2億多台幣）的代價結束婚姻。

李怡貞直言，撇除當小三這件事，桑切斯仍有值得學習的地方，例如她對自己總是自信又自律、對生命與伴侶充滿熱情，能給予高度的情緒價值，「最後，請活久一點，一個女人活到55歲都可以嫁給（前）世界首富了，妳還在埋怨自己或是前夫什麼呢？」

文章公開之後掀起網友正反意見留言評論，一派人認同桑切斯確實有能力，「她挺有腦的啊，事業也好，還學飛行，撇除小三這事情，這女人不簡單」、「身體健康，活到最後，才是最重要的」、「感覺這種個性跟態度國外比較看得到，台灣好像比較少」；不過，也有部分網友直言無法認同，「這樣的有錢，讓我覺得錢很臭」。

對此，李怡貞也在留言區再次強調，發表這篇文章不代表她推崇小三，只是「對比在螢幕上靠北前夫、前婆家的底層網紅，你們就可以看到女人可以選擇把自己活得自信自在，白富美還是蛇吞象的黑窮癟的巨大差距，此風不可長。」