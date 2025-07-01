20人小琉球包船玩水「險遭海流帶走」！她怒體驗超災難　業者回應了

▲20人小琉球包船玩水「險遭海流帶走」，她怒體驗超災難。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名林姓女子投訴，他們20人6月27日到屏東小琉球旅遊，找了一間水上活動業者包船出海，結果業者重複接單，要求他們跟另一群人併團，且船上只有1名救生員，遊玩過程中有2人划立槳差點被海流帶走，最後同團遊客出手才把人救回。對此，業者則反控，當天就有表明海象不佳，是遊客堅持出海下水，而且遊客事後還一度不給尾款，直到他揚言報警，對方才結清尾款。

林女指控，他們一團20人6月25日至28日期間從台北前往屏東小琉球旅遊，並於27日花了3萬5千元找水上活動業者包船出海，然而當天出發時卻發現業者重複接單，要求他們跟另一團14人併團，後來經溝通另一團同意取消，他們才終於出海，卻也因此延誤了出發時間。

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林女指出，出團後也是一堆問題，他們先是發現船上只有1名救生員，提供的遊樂設施跟說好的不同，而且玩樂的過程中還發生意外，有2人划立槳時被海流帶走，結果教練划船過去救援也差點回不來，最後是有救生執照的同行友人划立槳過去幫忙，前後花費了1個多小時，4人才平安回到船上。

林女還說，4人上船後，業者突然要他們趕緊收拾東西，原因是水龍捲要來了，導致行程提前喊卡，回程時也遇上狂風暴雨。林女憤怒說，整個出團的過程宛如災難，就算不談天氣因素，由於業者的作業疏失，導致活動體驗非常糟糕。

對此，業者反駁，是林女突然改時間，才導致2團人撞團，而且當天船上有執照的救生員明明就有2位，出海前船長也有告知海象不佳建議不要出海，是遊客堅持出海下水，更指控遊客事後一度不打算支付尾款，直到他揚言報警，對方才結清尾款。儘管雙方各說各話，業者最後同意退費3千元，遊客也把2萬元尾款結清，事件和平收場，但雙方已經鬧翻，好好的旅遊也只留下不愉快的回應。