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新店罷團爆內部紛爭「切割領銜人」吳柏瑋：信任已蕩然無存

▲▼罷免羅明才行動領銜人吳柏瑋。（圖／翻攝自臉書／吳柏瑋）

▲罷免立委羅明才的領銜人吳柏瑋。（圖／翻攝自臉書／吳柏瑋）

記者柯沛辰／綜合報導

罷免國民黨立委羅明才團隊「拔羅波」30日突發聲明宣布，與領銜人吳柏瑋切割。罷團指出，吳柏瑋給團隊的承諾不斷跳票，嚴重影響團隊運作，後續更頻繁地無視團隊凝聚共識的過程及決議，種種行徑已破壞與團隊互信關係，因此「未來以拔羅波名義發起的任何罷免羅明才行動，皆與領銜人吳柏瑋先生無涉。」

罷團表示，拔羅波成軍的時間相當晚，吳柏瑋起初積極在1月20日的第一次工作會議中，取得創團成員的一致同意，扛下領銜人的身份與責任，團隊至今仍非常感謝他幫助團隊在初期進行明確分工，運用他的從政經驗與地方影響力為團隊開路。

罷團指出，雙方共事過程中，團隊寄予高度信任及尊重，不僅在創團之初凡事徵詢意見，也對他每一個建議都相當重視、試著落實執行。不過，隨著罷免行動持續推展，吳柏瑋給團隊的承諾卻不斷跳票，後續更頻繁地無視團隊凝聚共識的過程及決議，始終堅持己見、遂行己路，嚴重影響團隊運作，也逐漸破壞了雙方互信關係。

另外，拔羅波團隊在第一階段送出了3,519份提議書，送件後卻發現至少還有300多份被吳柏瑋積壓在其位於安坑的工作室內，無法及時造冊；其中包含多封特別從海外寄回的掛號郵件。也有許多從第一階段開始就表達願意與團隊合作的友善店家及熱心民眾，因爲吳柏瑋承諾聯繫卻一再延宕的緣故無疾而終。

罷團透露，第一階段送件後，團隊開始嘗試更積極地與地方民代配合，吳柏瑋卻以個人的主觀判斷，向核心成員提出了未必存在的風險，接著在尚未與核心成員商討出合適的應對方案，也未取得全體共識的狀況下，轉往當時已經有100多人的陸戰志工群組，散佈未經證實的相關言論。

第二階段領表前夕，團隊內部再次因爲對於領表記者會的規劃及想像不同，在群組內與吳柏瑋開展了強度與密度都相當高的共識討論，當晚也立即召開了一次視訊會議，試圖更直接的與吳柏瑋共同尋找解決方案，最後卻得到吳柏瑋以主動退出核心群的方式回應。

此後，吳柏瑋不時在個人社群平台上發出的諸多貼文，字裡行間企圖發出對團隊的不實指控，迫使團隊除了要面對第二階段宣傳及收取連署書的時間壓力，又必須分神回應特定媒體居心叵測的追問，安撫不知情志工與民眾的擔憂與焦慮，「吳先生親手輸入的前後矛盾、去脈絡化的文字，讓團隊對吳先生的最後一縷信任蕩然無存。」

除此之外，在第二階段補件前夕，吳柏瑋突然自稱受到地方人士關切，以利誘的方式要求其不得代表團隊前往補件。即便團隊積極地在「確保領銜人生命安全」及「確保補件順利」兩者間尋求平衡的解決方案，但吳柏瑋仍堅定認為核心團隊不顧他的安危，對於簽署送件委託書一事始終不正面回應，一再推託。

罷團表示，在吳柏瑋認為「只有回到核心群組，才能確保自己安全」的前提之下，團隊為了確保補件順利，還是將其邀請回核心群組。而吳也確實在入群後不久，就將委託書簽署的事情交辦完畢。事實上，吳從3月8日主動退出核心群組，到6月20日重新受邀入群這段期間，對外向團隊內部表達的擔憂只有一個：領銜人無法參與決策過程，卻需要替團隊擔負法律責任。

罷團強調，拔羅波團隊充分理解這樣的擔憂，也同意沒有一個人需要為他人的行為負責。經過多日的沉澱和省思，團隊不願再成為吳柏瑋的負擔及困擾，考量罷免進入第三階段，空戰及陸戰小組早已開始有自主運作的能力，為降低吳未來可能需承擔更多法律責任的風險，「在此公開聲明，未來以拔羅波名義發起的任何罷免羅明才的宣傳行動，皆與領銜人吳柏瑋無涉。」

至於選罷法規範領銜人在罷免行動第三階段應盡的責任及義務，將由吳柏瑋自行規劃並籌組團隊完成，若吳先生於執行期間遇到難處且提出具體需求，拔羅波團隊將視情況提供必要的協助。

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