陳傑憲舉毛巾被改圖「同意罷免」　媒體人嘆：實在不可取

記者曾筠淇／綜合報導

統一7-ELEVEn獅的隊長陳傑憲人氣高，2023年時，曾配合7-11拍攝抽獎活動的照片，不過近日該張照片被網友拿去修圖，改成「同意罷免」的字樣。對此，資深媒體人黃揚明直言，這樣的行為實在不可取。

黃揚明在臉書貼出Threads上截圖，有網友寫下「哇！！就連我們冠軍都支持了嗎？那大家更應該勇敢站出來！不要害怕黑勢力！大罷免大成功！」而他的配圖，則是陳傑憲高舉「同意罷免」的毛巾。

不過實際上，該張圖片是被修改過的，原本的圖片，是陳傑憲舉起中華隊的運動毛巾，且原圖是由7-11的官方IG所發布，純粹邀請民眾一起為中華隊加油，並舉辦抽獎活動。

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▲經紀公司發布聲明。（圖／翻攝自Facebook／JenMao 仁茂國際行銷）

對此，黃揚明在臉書上直言，罷免支持者把陳傑憲原本的照片改成這樣，搞得像人家支持罷免，這種行為實在不可取。

仁茂國際行銷則發布「經紀公司聲明」，指出「近日在Threads上出現有網友張貼選手手持看板的照片，手持物上的內容被經修圖竄改內容，此行為並未獲得我方及球團授權，特此聲明以正視聽。目前經紀公司已聯繫網友，請刪除此張修改後的圖片，這樣的行為已經構成侵權行為。我方尊重各方的立場表達及言論自由，但仍需嚴正提醒大家切勿以身試法」。