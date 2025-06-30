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新住民同樂會多元文化美食展熱鬧登場　異國料理、才藝接力上陣

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進新住民融合在地、展現多元文化魅力，台灣新住民人權展望協會與市議員蔡麗青，29日在台南安南區共同舉辦「台灣新住民多元文化美食展及才藝表演」活動，邀集來自越南、印尼、泰國、尼泊爾等國的新住民朋友，共同端出家鄉料理、展現精採才藝，現場氣氛熱絡、香氣四溢，展現新住民多元文化交融的美好畫面。

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動由協會理事長張晉祥、執行長黎氏王燕策畫，特別邀請台南市星月音樂藝文協會共襄盛舉，現場貴賓包括台南市體育總會會長吳志祥、安南區區長魏文貴、市議員蔡麗青皆出席力挺。歷屆新住民選美冠軍也驚喜現身，一同參與走秀與合影，展現自信與風採。

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

安南區長魏文貴表示，此活動除了讓來自各國的新住民配偶及家人交流，更透過美食與才藝舒解思鄉情感，政府也持續推動新住民相關福利政策，「在這裡不分你我，只有一家人。」

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

活動中異國美食精彩呈現，包括越南薑黃飯塔、南瓜果凍、印尼烤雞與炒麵、泰式青木瓜沙拉等，皆由新住民親手製作，展現道地家鄉味。來自越南的凱蒂不惜成本，用薑黃飯堆疊出「金塔」造型，搭配周邊肉片、炒蝦、烤肉，展現濃厚東南亞風情；越南的武玉嬌則以南瓜製作果凍，清爽滑嫩，最適合炎炎夏日享用。

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

才藝表演方面，現場有泰國、越南與印尼團體帶來傳統舞蹈，來自尼泊爾的第二代女孩英家綺更以流利英文演唱流行歌曲，獲得滿堂彩；星月音樂藝文協會也穿插上場演出，讓活動在歡樂與文化交融中完美落幕。

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

協會理事長張晉祥表示，協會雖以越南籍成員為主，但近年已納入印尼、泰國、柬埔寨、尼泊爾等國成員，並持續在台南、桃園、台中、高雄舉辦活動，期望打造台灣成為每位新住民「第二個家鄉」。

▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）▲新住民姐妹穿上傳統服飾端出各國特色料理，展現多元文化交融的風採。（記者林東良翻攝，下同）

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